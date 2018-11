Anzeige

Die Bayern zerlegten gestern Abend in der Champions League Benfica Lissabon mit 5:1, zeigten eine bärenstarke Leistung. Die Fans in der Allianz Arena rieben sich die Augen. Ein Doppelpack von Arjen Robben mit zwei sehenswerten Treffern, einer von Robert Lewandowski, der jeweils per Kopf traf und das erste Saisontor von Franck Ribéry fertig war der Statement-Sieg und der definitive Einzug ins Achtelfinale. Rettet das Trainer Niko Kovac – vorläufig - den Job?

Für den SPORTBUZZER hat Reporter Patrick Strasser das Spiel in der Allianz Arena verfolgt. Seine Noten für Arjen Robben, Manuel Neuer & Co. findet Ihr in der Einzelkritik. Klickt Euch durch die Bildergalerie!

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Benfica Lissabon Der FC Bayern kann es noch! In der Champions League kam der deutsche Rekordmeister zu einem erlösenden Kantersieg gegen Benfica Lissabon. Der SPORTBUZZER zeigt, welche Bayern-Stars gut drauf waren - und wer nicht. © imago/Plusphoto Manuel Neuer - Note 3: Wieder kaum etwas zu tun und doch ein Gegentreffer – das dürfte den Bayern-Torhüter, diesmal im neon-orangenen Trikot, besonders wurmen.Als Benfica durch die Mitte kombinierte und den Angriff mit dem 1:3-Anschlusstreffer abschloss, war er chancenlos (46.). © imago/Ulmer/PT Rafinha - Note 3: Immer eine Variante als Rechtsverteidiger, weil der Brasilianer nicht Weltklasse, aber doch zuverlässig-stabil agiert und einen soliden Part gibt. © imago/Ulmer/PT Niklas Süle - Note 3: Wenig zu tun diesmal, kein Lukebakio aus Düsseldorf, der ihn in der Abwehr düpierte und versetzte. Mats Hummels hatte sich vor der Partie wegen eines Magen-Darm-Infekts abgemeldet. © imago/Ulmer/PT Jérôme Boateng - Note 3: Hatte auch sehr wenig zu tun gegen Benfica. Weit und breit kein Lukebakio aus Düsseldorf, der ihm von der Mittellinie aus davonlief. Ordentliche Partie mit einigen guten langen Bällen. © imago/Ulmer/PT David Alaba - Note 3: Verbessert, weil energischer im Antritt nach vorne. Konnte auch mal einen Gegenspieler überlaufen oder ausspielen. Sein schlauer Rückpass auf Ribéry führte zu Bayerns 5:1. Fühlte sich auch Alaba von Hoeneß' Kritik an der Ehre gepackt? © imago/Ulmer/PT Joshua Kimmich - Note 2: Zum zweiten Mal rang sich Kovac durch und brachte analog zu Joachim Löw in der Nationalelf Kimmich als Sechser im Mittelfeld. Sorgte für mehr Ballsicherheit und sinnvolle Spielverlagerung aus dem Zentrum heraus. Zwei seiner Flanken verwertete Lewandowski per Kopf zu Toren. © imago/Ulmer/PT Leon Goretzka - Note 4: Wieder recht unauffällig als Achter im Mittelfeld. Fleißig und passsicher ja, aber eher mit Sicherheitspässen. Ohne den großen Drang nach vorne, ohne besondere Impulse für das Offensivspiel zu setzen. Wenigstens ein Distanzschuss. © imago/Sportfoto Rudel Arjen Robben - Note 1: Es war die Show des Holländers. Erzielte zwei Tore auf seine ganz typische Art und Weise – unwiderstehlich zog er von der rechten Seite in die Mitte und schloss wuchtig mit links ab (13./30.). Wie gut für Kovac, dass er mit Robben wieder einen Mann für den rechten Flügel hat. In der 72. Minute mit großem Applaus verabschiedet. © imago/Ulmer/PT Thomas Müller - Note 2: In der Entstehung des 2:0 durch Robben beteiligt als er ihm den Ball durchsteckte. Verpasste per Kopf (36.), seine eigene Duftmarke, einen eigenen Treffer zu landen. Auf seiner Lieblingsposition hinter der Spitze sehr agil, lief ständig und unerbittlich die Gegner an. © imago/Ulmer/PT Franck Ribéry - Note 2: Wirbelte zeitweise wie in besten Tagen. So explosiv und zielstrebig hat man ihn zuletzt selten gesehen. Scheiterte bei einem Solo an Benfica-Torwart Vlachodimos (50.), ärgerte sich maßlos. Traf nach 76 Minuten entschlossen zum 5:1 und feierte das Tor als wäre es ein Endspiel-Treffer. Ergo: Die Motivation stimmte. © imago/Ulmer/PT Robert Lewandowski - Note 1: Hatte ziemliche Ladehemmung gegen Düsseldorf, nun wieder mit einem Doppelpack (wie in Dortmund). Machte beide Treffer per Kopf, beide Male nach Kimmich-Flanke. Ergibt: 168 Tore im 213. Spiel für den FC Bayern – was für eine Quote. © imago/Ulmer/PT Renato Sanches - Ohne Note: Der verlorene Sohn von Benfica, der Portugiese, der Münchner Held des Hinspiels dürfte enttäuscht gewesen sein. Kam erst nach 72 Minuten ins Spiel. Spielte brav mit und den Sieg herunter. © imago/Icon SMI Sandro Wagner - ohne Note: Der Mittelstürmer durfte diesmal länger ran, kam in der 78. Minute für Ribéry. Ohne große Szene. © imago/Ulmer/PT Wooyeong Jeong - ohne Note: In der 82. Minute das Profi-Debüt für den Südkoreaner (19), der oft bei den Profis mittrainiert, bisher jedoch nur in der Regionalliga zum Einsatz kam. © imago/Lackovic

Vor dem Benfica-Spiel wurde Niko Kovac angezählt

Vor der Leistungsexplosion gegen Benfica wurde Kovac bereits angezählt: Kaum ein anderer als Jupp Heynckes (73), bis Mai zum vierten Mal an der Säbener Straße als Trainer zugange, kennt diese Mannschaft und ihre Typen so gut. „Es gibt liebe Jungs dort und Diven, und dann sind da noch die schweren Verletzungen von wichtigen Spielern. Da türmt sich ein Berg von Problemen auf“, sagte Heynckes in der Westdeutschen Zeitung und meinte zu seinem Nachfolger: „Da kommt ein junger Trainer und will die Welt einreißen. Niko Kovac hat's nicht einfach in München.“ Fürwahr.