FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Remis gegen den SC Freiburg

Der FC Bayern gewinnt weiter, schon das fünfte Pflichtspiel hintereinander – danach sah es kurzfristig aus. Zwischen der Führung von Serge Gnabry (80.) und dem Ausgleich von Lucas Höler in der 89. Minute, das 1:1. Die Bayern-Krise geht also weiter , nun auch ergebnistechnisch, nicht nur, was die Leistungen betrifft.

Alle Spieler des FC Bayern gegen den SC Freiburg hier in der Einzelkritik

Arjen Robben NOTE: 5 - Zuletzt vor zehn Tagen in Athen im Einsatz, genesen von seiner Muskelblockade. In Halbzeit eins ohne Turbo und Durchsetzungsvermögen, ebenso nach der Pause. Wurde nach 63 Minuten ausgewechselt (voran ging ein Gespräch mit Trainer Kovac), wieder verletzt? © imago/Ulmer/PT

Jerome Boateng NOTE: 4 - Fehlte unter der Woche im Pokal. Bemüht um Sicherheit und Struktur, aber die unbedingte Zuverlässigkeit in Person strahlt er nicht aus in der Innenverteidigung. Hatte wenigstens einige nette Diagonalbälle (meist auf Robben) im Fundus. Auch zu passiv beim Ausgleich. © Getty

Manuel Neuer NOTE: 4 - In seinem 200. Bundesligaspiel für Bayern auch kaum beschäftigt. Und wenn was auf sein Tor kam, klingelte es zuletzt. Der Nationaltorhüter ist seit sechs Stunden ohne Parade in der Bundesliga – die letzten sieben Torschüsse des Gegners waren drin. Beim 1:1 machtlos. © imago/Ulmer/PT

Durch den 1:0-Erfolg des BVB in Wolfsburg sind es wieder vier Punkte Abstand vor dem Showdown am kommenden Samstag in Dortmund. Coach Niko Kovac, weiter ohne Sieg in seiner Trainerkarriere gegen Freiburg, versuchte etwas Neues, machte es Bundestrainer Joachim Löw nach und stellte Joshua Kimmich als Sechser ins zentrale Mittelfeld. Thomas Müller saß draußen.