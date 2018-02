FC Bayern: Ex-Trainer Van Gaal über den Zoff mit Hoeneß

Anzeige

Er war eine der imposantesten Trainer-Persönlichkeiten der Bundesliga-Historie: Ex-FC-Bayern-Coach Louis van Gaal. Von 2009 bis 2011 trainierte er den FC Bayern München, gewann mit dem Verein die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal, doch am 7. März 2011 kündigte der Klub an, dass sein Vertrag vorzeitig und einvernehmlich aufgelöst wird. Grund hierfür sei die unterschiedliche Auffassung über die strategische Ausrichtung des Klubs. Am 11. April wurde van Gaal dann vorzeitig beurlaubt, nachdem er mit dem FC Bayern auf den vierten Tabellenplatz in der Bundesliga abgerutscht war. Nun meldet sich der als knurrige Niederländer bekannte van Gaal in einem Interview mit der Sport Bild zu seiner Zeit beim FC Bayern zu Wort.

Van Gaal, der als "harter Hund" bekannt ist, verrät unter anderem viele interessante Details zu seinem Führungsstil beim FC Bayern. Nach einer Niederlage gegen Mainz 05 soll van Gaal vor seinen Spielern die Hose runtergelassen haben, um seinen Profis zu zeigen, dass er Eier hat. Heute sagt er dazu: "Was in den vier Wänden mit meinen Spielern passiert, sollte dort bleiben. Aber lassen Sie es mich so sagen: Wer mich kennt, weiß, dass das gut zu mir passen könnte. Ich werde schon mal so emotional."

Der Niederländer soll seinem Ex-Spieler Luca Toni auch mal an den Ohren gezogen haben. Nur ein Gerücht? Nein! "Ja, das habe ich", bestätigt van Gaal. "So wie er am Frühstückstisch herumlungerte, war das respektlos den Mitspielern und auch mir gegenüber. Für mich gibt es eine unumstößliche Regel: Das Team ist wichtiger als das Indiviuum. Das war auch ein Grund, warum ich immer mit Uli Hoeneß Probleme bekam." Und so startet das eigentliche Hauptthema des Gesprächs. Doch was genau meint er denn damit? Dass das Verhältnis zwischen van Gaal und Hoeneß nicht gut war, ist bekannt. Doch welche Probleme mit dem aktuellen Präsidenten hatte er genau? Van Gaal: "Uli Hoeneß hat zu einigen Spielern ein spezielleres Verhältnis gepflegt, sich mit ihnen ausgetauscht und sich für ihre Belange eingesetzt. So wie für Ribéry, der laut Herrn Hoeneß immer spielen musste. Das ist meiner Meinung nach für die Arbeit eines Trainers nicht gut. Noch mal: Das Team ist das Wichtigste und eben nicht der indiviuelle Spieler. In diesen Ansichten unterscheiden sich Hoeneß und ich."

Doch wie schwierig war sein Verhältnis zu Hoeneß wirklich? Beim legendären "Rotwein-Frieden von Cluj" soll er sich schließlich nach einer Aussprache mit Hoeneß versöhnt haben. Van Gaal erklärt: "Es gab Gespräche, das ist richtig, aber es war kein gutes Gespräch. Meine Frau sagte mir danach, wenn das wahr ist, was gesagt wurde, musst du beim FC Bayern aufhören. Doch ich habe weitergemacht." Was genau besprochen wurde, will van Gaal nicht verraten. "Ich glaube, wenn ich das erzähle, ist es nicht gut für Bayern, nicht gut für Uli Hoeneß, nicht gut für mich." Dafür schildert er aber, wie er im täglichen Arbeitsleben mit Hoeneß immer wieder aneinander geriet. "Ein Beispiel: Philipp Lahm spielte damals Linksverteidiger, erst ich habe ihn auf rechts gestellt", so van Gaal. "Daraufhin hatte ich einen riesigen Streit mit Hoeneß, der Lahm weiter links haben wollte." Nach dem Bayern-Abgang von van Gaal lobte Hoeneß allerdings seinen Ex-Trainer, weil er die Basis für spätere Erfolge in München gelegt haben soll. Als van Gaal darauf angesprochen wird im Interview, klingt selbst er wieder versöhnlicher: "Wenn das stimmt und er gesagt hat, dass ich einen positiven Einfluss auf den Klub gehabt hätte, muss ich meine Meinung vielleicht doch überdenken."

Louis van Gaal beendet mit 65 Jahren seine außergewöhnliche Trainer-Karriere. Wir blicken auf die Highlights seiner einzigartigen Trainer-Laufbahn zurück. Klickt Euch durch! Die erste Trainerstation des Niederländers war Ajax Amsterdam. Zunächst war er vier Jahre lang Co-Trainer des niederländischen Traditionsvereins, eher er 1991 zum Cheftrainer befördert wurde. © dpa Er blieb ganze sechs Jahre lang Cheftrainer und feierte zahlreiche Erfolge. Unter anderem wurde er vier mal niederländischer Meister, UEFA Cup-Sieger (1992) und Champions League-Sieger im Jahr 1995. © imago Seine erfolgreiche Arbeit als Ajax-Trainer bescherte ihm ein Engagement beim spanischen Topklub FC Barcelona. Sein Co-Trainer, der ursprünglich als Dolmetscher verpflichtet worden war, war kein geringerer als der heutige Star-Trainer José Mourihno. © imago Bei "Barca" arbeitete van Gaal mit Spielern wie Luis Figo zusammen. Er blieb drei Jahre in Barcelona und wurde zweimal spanischer Meister und einmal Pokalsieger. © imago Der Taktik-Fuchs wurde Nationaltrainer der Niederlande, scheiterte allerdings an der Qualifikation WM 2002 und wurde durch Dick Advoocat ersetzt. Daraufhin verpflichtete ihn der FC Barcelona erneut als Cheftrainer. Dort entließ man ihn nach nur einem halben Jahr wieder - wegen Erfolglosigkeit. © imago Sein Glück fand van Gaal erst wieder als Cheftrainer von AZ Alkmaar. Er wurde 2008 niederländischer Meister und 2009 zum Trainer des Jahres gewählt. Er empfahl sich somit für andere Klubs... © imago Der FC Bayern München schlug zu und sicherte sich 2009 die Dienste des Star-Trainers. Bastian Schweinsteiger avancierte auf Anhieb zum Lieblingsschüler des Coaches. © imago Der "Tulpen-General", wie van Gaal wegen seines autoritären Führungsstils auch häufig bezeichnet wurde, hatte dann und wann aber auch das Potenzial zum Scherzbold - wenn auch nicht immer ganz freiwillig. Hier sorgt er bei einem Auswärtsspiel in Bremen für Lacher, als er nach dem 3:2-Siegtor durch Arjen Robben vor Freunde in die Bayern-Bank stolpert. Van Gaal bleibt zum Glück unverletzt. © imago In der Saison 2009/2010 fegen die Bayern mit van Gaal durch Fußball-Deutschland, holen das Double und erreichen das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand. © Imago Van Gaal erweist sich dabei als durchaus Party-tauglich. Hier genießt er sichtlich eine Weißbier-Dusche © Imago Richtig loslegen tut der Holländer aber erst am 10.05.2010, auf der Meisterfeier der Bayern auf dem Rathausbalkon. Zum Erstaunen der Spieler und Fans greift sich van Gaal das Mikrofon und setzt zu einer legendären Rede an. Franck Ribery (li.) scheint schon Böses zu ahnen. © Imago Was mit "Ich sehe viele Frauen hier" beginnt, gipfelt in einem historischen Euphorie-Monolog. Im Wortlaut: "Darum sind wir Deutscher Meister. Wir sind die Besten. Nicht nur von München. Sondern auch von Gelsenkirchen. Von Bremen. Und auch von Hamburg. Wir sind die Besten von Deutschland. Und bald auch von Europa!" Der Rest ist grenzenloser Jubel (nur Ribery scheint immer noch nicht begeistert). Das Feierbiest ist geboren. © Imago Doch es wird nichts mit dem historischen Triple. Im Champions-League-Finale von Madrid verlieren die Bayern mit 0:2. Es ist das letzte Finale für van Gaal beim FCB. Weil die Saison 2010/11 alles andere als nach Plan verläuft, wird Louis van Gaal am 10. April 2011 beurlaubt. Da hilft auch das Flehen einiger Bayern-Fans, der vierte Platz am 29. Spieltag ist den Bayern-Bossen viel zu wenig. © Imago Am 1. August 2012 übernimmt van Gaal zum zweiten Mal nach 2000 die niederländische Nationalmannschaft. Es sollte eine Erfolgsgeschichte werden. © Imago Nach der souveränen Qualifikation (bei Oranje nicht unbedingt Methode) begeistert van Gaals Team bei der WM 2014 in Brasilien. Nach teilweise überragenden Auftritten (u.a. ein 5:1 gegen Titelverteidiger Spanien) scheiden die Niederlande unglücklich im im Halbfinale gegen Argentinien aus. Nach dem 3:0 im Spiel um Platz drei gegen Brasilien feiert sein Land den Bondscoach. © Imago Nach der WM wechselt van Gaal zum englischen Rekordmeister Manchester United. Der liegt nach einer Saison unter David Moyes am Boden, doch auch van Gaal bringt den Erfolg nicht zurück. © Imago Trotz spektakulärer Millionen-Einkäufe (u.a. Angel di Maria für über 80 Millionen Euro) enttäuscht Manchester auch unter van Gaal, die Red Devils werden Vierter. Highlight der glücklosen Ära ist wahrscheinlich die Schwalbe im März 2016 im Spiel gegen Arsenal, als van Gaal seinem Kontrahenten Arsene Wenger die Theatralik seiner Profis eindrucksvoll demonstriert. © Imago Doch es wäre unfair und auch faktisch nicht richtig dem ManUnited-Trainer van Gaal Erfolglosigkeit vorzuwerfen. Am 21. Mai 2016 sichert sich Manchester den FA-Cup mit einem 2:1 gegen Crystal Palace. Van Gaals Freude währt nur kurz - zwei Tage später wird er entlassen. Es ist das letzte, unrühmliche Kapitel in der schillernden Karriere des Aloysius Paulus Maria "Louis" van Gaal. Er sollte nicht mehr als Trainer arbeiten. Am 17. Januar 2017 beendet der Holländer aus familiären Gründen seine Laufbahn. © Imago

