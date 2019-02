FC Bayern wird zur Festtags-Mannschaft: Deshalb zeigte der FCB in Liverpool ein anderes Gesicht

Die Bayern hatten sämtlichen Mut zusammengenommen. Volles Risiko. Wer in Liverpool absteigt und im brodelnden Emotionskessel Anfield Road das Duell mit der aktuell in Europa aufregendsten Powertruppe von Mentalitätsmonstertrainer Jürgen Klopp vor der Brust hat, der traut sich was, wenn er als Mannschaftsquartier das „Titanic Hotel“ wählt. Was hätten die Medien bei einem Untergang aus der Entscheidung für dieses ehemalige Lagerhaus am Fluss Mersey, nun eine Luxusherberge im Loftstil, gemacht? Bayern gesunken! Schiffbruch! Abgesoffen!

Rummenigge lobt FC Bayern: "Eine großartige Leistung! Sepp Herberger hätte seine Freude gehabt"

Aber sie haben dem Sturm der „Reds“ getrotzt, nicht die Orientierung verloren. Trainer Niko Kovac manövrierte sein Schiff von der Kommandobrücke aus und wich dem kloppschen Unwetter geschickt aus. Ein 0:0 im Achtelfinalhinspiel, das sich anfühlte wie ein Sieg. Nun können sich die Matrosen erholen, kann neuer Proviant an Bord gebracht werden. In drei Wochen (13. März) will man im heimischen Gewässer in den Hafen Viertelfinale steuern. Bei seinem Lob für die Besatzung warf Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge die drei Musketiere mit dem Weltmeister-Trainer von 1954 in einen Topf: „Eine großartige Leistung! Sepp Herberger hätte seine Freude gehabt. Das war ‚einer für alle und alle für einen‘.“ Gegen Mitternacht sprach Rummenigge im Festsaal „Rum Warehouse“: „Der Trainer hat die Mannschaft erstklassig eingestellt, die Spieler haben es gut umgesetzt.“ Applaus, Applaus.

Zufriedene Gesichter unter den 540 Bankettgästen bei importiertem bayerischem Bier, italienischen Weinen, Meeresfrüchteplatte samt Lachs und Riesengarnelen sowie Rinderlende, Rinderhaxe und Rollbraten. Ein Festschmaus zur Feier des Überlebens der Cham­pions­-League-Träume. Keine Panik im Hotel Titanic.

Hoeneß hatte "Spaß" bei Bayern-Remis in Liverpool

„Es gibt nicht viele Klubs, die hier nicht verloren haben und auch kein Gegentor bekommen haben“, sagte Kovac beschwingt und gelöst, wie man ihn noch nicht gesehen hatte seit Amtsantritt im Juli: „Die Mannschaft hat sich an das gehalten, was wir ihr vorgegeben haben.“ Klang wie: Endlich hören sie mal auf ihren Trainer. Der Plan lautete: tief stehen, kompakt stehen, dem furiosen Liverpool-Sturm um Mo Salah den Wind aus den Segeln nehmen. Mittelstürmer Robert Lewandowski als erster Verteidiger, die Außenverteidiger Joshua Kimmich und David Alaba mit Sturm-und-Drang-Verbot, Torhüter Manuel Neuer als Anspielstation in der Rückwärtsbewegung. Seine 70 Ballkontakte, so viele wie noch nie in einem K.o.-Spiel der Königsklasse, sagen alles. Defensive Leckerbissen eines Teams, das 2019 bei sechs Versuchen zuvor nie ohne Gegentor geblieben war.

„Vor allem die Art und Weise hat sehr viel Spaß gemacht“, freute sich Präsident Uli Hoeneß noch am Mittwochmorgen vor dem Rückflug. Die Festtags-Bayern haben überzeugt. Wie auf Knopfdruck. War das ihr wahres Gesicht? Nicht das aus dem schnöden Alltag Bundesliga, die man sechsmal hintereinander gewonnen hat?

War das das wahre Gesicht des FC Bayern?

Verblüffende, weil überraschend offen geäußerte Indizien für diese These lieferte der Trainer: „Die Bundesliga ist wichtig, aber viele Spieler sehen die Champions League noch etwas größer und werfen dann mehr rein. Da spart sich der eine oder andere mal den Gang, um seinem Mitspieler zu helfen.“ Sehr ehrlich, aber auch etwas hilflos formulierte Kovac sein Anliegen: „Ich würde mir wünschen, dass die Jungs das auch in der Bundesliga wieder machen.“

Sportdirektor Hasan Sa­li­ha­mi­dzic pflichtete Kovac bei: „Es ist klar, dass sich jeder Spieler noch einmal fünf bis zehn Prozent mehr konzentriert, wenn man in der Champions League spielt.“

Im Rückspiel wird ein Tick mehr Mut zur Offensive gefragt sein. Wobei das 0:0 ein gefährliches Ergebnis ist. Die Bayern setzen auf den Heimvorteil, auf die schwache Auswärtsbilanz der Briten, die sämtliche drei Vorrundenpartien in der Fremde verloren haben, und die Statistik: In sechs von sieben Fällen kam man nach einer Auswärts-Nullnummer weiter. Nur einmal nicht: 1981 – beim 1:1 gegen den FC Liverpool ...