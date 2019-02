Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern empfängt den FC Schalke 04

"Kein Risiko!" Auch beim vorletzten Leistungstest vor der Champions-League-Kraftprobe des FC Bayern mit dem FC Liverpool mag der angeschlagene Manuel Neuer das Wagnis eines überstürzten Comebacks nicht eingehen. Die geheimnisumwobene Blessur des Kapitäns an der rechten Hand scheint nach wie vor so heikel, dass der Kapitän auch im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen seinen Ex-Klub FC Schalke 04 in der Allianz Arena besser noch nicht ins Tor zurückkehrt.

Kein Geheimnis ist, dass sich die Bayern bei sieben Zählern Rückstand auf den BVB keine weiteren Punktverluste leisten dürfen. "Wir wollen Meister werden, wir bleiben am Ball", verkündete Trainer Niko Kovac fast trotzig. Gegen Schalke erwartet er ein "Geduldsspiel".

Ein echtes Gipfeltreffen ist das Duell Meister gegen Vizemeister nicht. 20 Punkte trennen beide Klubs in der Tabelle. Beim letzten Schalker Sieg gegen Bayern - 2011 im Pokal-Halbfinale - stand übrigens Manuel Neuer noch im Tor der Königsblauen. Schalke-Coach Domenico Tedesco reist dennoch gerne nach München. "Wir haben Bock auf das Spiel", erklärte er.