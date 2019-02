Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, FC Schalke und Gladbach

Das Mia-san-Mia-Gefühl wird beim FC Bayern bei der Aufholjagd Woche für Woche stärker. Am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) möchten die Münchner gegen Berlin zumindest für einen Tag zum schwächelnden Rivalen aufschließen. "Wir wollen und müssen gewinnen, um unsere Chancen zu wahren, am Ende deutscher Meister zu werden. Wir können mit einem Sieg erstmal gleichziehen, so dass der BVB nachlegen muss", sagte FCB-Trainer Niko Kovac.

Veim FC Schalke 04 wachsen die Zweifel an der Arbeit von Christian Heidel. Vor der Partie des Revierklubs in seiner Heimatstadt Mainz steht der 55 Jahre alte Sportvorstand im Zentrum der Kritik. Der SC Freiburg will sich frühzeitig noch weiter von den Abstiegsrängen der Fußball-Bundesliga entfernen.

Mit einem Sieg über den FC Augsburg wäre der Konkurrent um neun Punkte distanziert. Zudem ist die Partie Gladbach gegen Wolfsburg ein richtiges Spitzenspiel.