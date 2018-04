FC Bayern feiert 28. Titel: Das sind die frühesten Meister der Bundesliga-Geschichte!

Corentin Tolisso traf für den FC Bayern beim entscheidenden Spiel in Augsburg. Der SPORTBUZZER zeigt die frühesten Meisterschaften der Bundesliga-Geschichte - und wo sich der aktuelle Bayern-Titel einreiht! © imago/regios24

1. Bis heute Rekord: Am 27. Spieltag wird der FC Bayern in der Saison 2013/14 der bislang früheste Meister der Bundesliga-Geschichte - nach einem 3:1 bei Hertha BSC. Von Verwechslungsgefahr zu einem Pokalsieger-Jubel im Olympiastadion kann nicht die Rede sein: Immerhin haben wir den 25. März und Franck Ribéry trägt eine dicke Jacke unter seinem Meister-Shirt. © imago

2. In der Saison 2012/13, wir schreiben den 6. April, wird der FC Bayern am 28. Spieltag durch ein 1:0 bei Eintracht Frankfurt Meister. Trainer Jupp Heynckes herzt Xherdan Shaqiri. Am Ende der Saison steht das Triple- und Heynckes (vorübergehendes) Karriereende. © imago

3. Die aktuelle Saison 2017/18 reiht sich nahtlos ein in die frühesten Titelgewinne des FC Bayern. Am 7. April, dem 29. Spieltag, holen sich die Bayern durch ein 4:1 beim FC Augsburg den 28. Meistertitel. Nach einem schwachen Start in die Saison unter Carlo Ancelotti machten die Bayern unter Nachfolger Jupp Heynckes gewaltig Boden gut. © imago/Jan Huebner

4. Immerhin bis zum 30. Spieltag dauerte es bei Bayerns Meisterschaft in der Saison 2014/15. Erneut war das Opfer Hertha BSC, das in der Allianz Arena mit 0:1 verlor. Torschütze war Bastian Schweinsteiger. Das Datum: 25. April. © imago

4. Geteilter dritter Rang für den Synchronjubel von Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Müller war mit fünf Toren der "Star of the Show" beim 6:0 über den 1. FC Kaiserslautern am 30. Spieltag der Saison 1972/73, das den Bayern am 5. Mai die Meisterschaft sicherte. © imago

4. Nochmal der 30. Spieltag, diesmal in der Saison 2002/03. Bixente Lizarazu, Willy Sagnol, Robert Kovac, Thomas Linke, Jens Jeremies, Michael Ballack, Thorsten Fink und Samuel Kuffour feiern ein 2:0 des FC Bayern beim VfL Wolfsburg. © imago

7. Bis zum 31. Spieltag mussten sich die Bayern-Fans in der Saison 2016/17 gedulden, ehe Carlo Ancelotti seinen ersten und einzigen Meistertitel mit dem FCB feiern konnte. Am 29. April siegen die Münchner mit 6:0 beim VfL Wolfsburg. © imago

7. Wenigstens einmal ein Verein, der nicht Bayern München heißt, in dieser Liste. Werder Bremen sicherte sich den Titel in der Saison 1987/88 am 31. Spieltag durch ein 1:0 bei Eintracht Frankfurt die zweite Meisterschaft. Hier springen Kalle Riedle und Frank Neubarth nach dem Ball. Es ist kalendarisch gesehen eine der frühesten Meisterschaften. Werder darf schon am 13. April jubeln... © imago

7. Ein 1:1 im Heimspiel gegen Hertha BSC reicht den Bayern zum Titel in der Saison 1998/99 - ebenfalls am 31. Spieltag. Hertha-Manager Dieter Hoeneß gratuliert seinem Bruder Uli, damals noch Sportchef der Bayern. © imago

7. Felix Magath bekommt eine Bierdusche von Hasan Salihamidzic. Der FC Bayern wird am 31. Spieltag durch ein 4:0 in Kaiserslautern am 30. April Deutscher Meister. © imago