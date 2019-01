Nach dem vulgären Twitter-Ausbruch von Franck Ribery hat Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic reagiert und die Konsequenzen für den Routinier verkündet. "Die Wortwahl kann der FC Bayern nicht akzeptieren", sagte der Manager am Sonntag im Trainingslager in Doha und sprach von einer "sehr hohen Geldstrafe" für den 35 Jahre alten Offensivallrounder. Ribery habe diese bereits akzeptiert. Zuvor hatte Franzose an der morgendlichen Einheit der Bayern in Katar teilgenommen, präsentierte sich beim Warmlaufen an vorderster Front. Nach dem Training reckte er den Daumen in die Höhe und gab Autogramme.