"Nicht mehr tragbar": FC-Bayern-Star Franck Ribéry! Netzreaktionen zum neuen Eklat

Vielleicht spielentscheidend ist Ribérys Ausraster im Finale der Champions League 2013. In der 26. Minute rammt der Franzose dem damaligen Dortmunder Robert Lewandowski in Wembley den Ellenbogen hart ins Gesicht - eigentlich ein rotwürdiges Einsteigen. Doch Ribéry darf weitermachen, Bayern gewinnt das deutsche Finale am Ende im Gleichzahl mit 2:1. Pikant: Schon im Viertelfinale gegen Juventus hätte Ribéry nach einem bösen Tritt gegen Arturo Vidal vom Platz gestellt werden müssen. © imago/Sven Simon