Abschied vom FC Bayern? Franck Ribéry spricht über seine Zukunft

"Wir müssen warten und schauen, was sich ergibt" , sagte Ribéry bei Sport1 und Goal. "Aber wir müssen wegen der Situation nicht so viel Stress machen." Zuletzt hatte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic öffentlich über einen möglichen Ribéry-Abschied am Ende der Saison gesprochen.

Salihamidzic: "Machen wohl ihr letztes Jahr beim FC Bayern"

Der 35-Jährige besitzt nur noch einen Vertrag bis Saisonende - und dabei wird es wohl auch bleiben . "Der Präsident hat davon gesprochen. Ich denke, so wird es auch sein. Es ist ein Jahr der Veränderungen" , so Salihamidzic deutlich vor dem Abflug der Bayern-Stars zum Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam. Bayern-Präsident Uli Hoeneß sagte Anfang Dezember bereits: "Die machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern." Pikant: Erst im September sagte Ribery noch gegenüber dem Kicker: "Ich hätte Lust auf ein weiteres Jahr." Er wolle noch spielen, bis er 38 Jahre alt sei - doch dann wohl nicht mehr beim FC Bayern.

Hasan Salihamidzic kündigt Bayern-Ende von Franck Ribery an: "So wird es auch sein"

Er habe "immer 100 Prozent, Kraft und Leistung gegeben", erklärte Ribéry jetzt. "Ich kann und werde nie vergessen, was der Klub und die Fans für mich gemacht haben. Das ist schwer, aber so ist das Leben im Fußball. Wir müssen warten." Der Franzose kam im Juli 2017 von Olympique Marseille nach München, wurde in dieser Zeit acht Mal Deutscher Meister, fünf Mal Pokalsieger, Champions-League-Gewinner und absolvierte insgesamt 407 Spiele, in denen er 119 Tore schoss.