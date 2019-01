Verletzt! FC Bayern muss auf Franck Ribéry verzichten

Kleiner Wermutstropfen für den FC Bayern! Der Rekordmeister muss vorerst auf Franck Ribéry verzichten. In einem internen Testspiel im Trainingslager in Doha verletzte sich der 36-Jährige am Oberschenkel. Wie der Klub auf der Internetseite mitteilt, zog sich der Mittelfeldspieler einen Muskelfaserriss im rechten vorderen Oberschenkel zu. Über die genaue Ausfallzeit machte der Bundesliga-Zweite keine Angaben.