Ribery bereits seit 2007 beim FC Bayern

Ribery spielt bereits seit 2007 in München, zwei Jahre später stieß Robben (34) zum Team. Beide entwickelten sich in den Folgejahren zu absoluten Top-Stars und krönten ihre FCB-Karriere mit dem Champions-League-Triumph 2013. Die Routiniers hatten im vergangenen Sommer neue Einjahresverträge bei den Bayern unterzeichnet. Während Robben in der laufenden Saison auf fünf Tore in 15 Pflichtspielen kommt, blieb Ribery bisher hinter seinem gewohnten Leistungsniveau und sorgte außerhalb des Feldes für Unruhe zurück. In 19 Einsätzen brachte er es lediglich auf einen Treffer. Die Bayern kündigen schon seit Wochen eine große Transferoffensive für den kommenden Sommer an. Offenbar sollen dann auch neue Stars für die offensiven Außenbahnen kommen.