FC Bayern gegen Bayer Leverkusen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Manuel Neuer: Comeback beim Leverkusen-Spiel?

"Wenn der Kapitän da hinten im Tor steht, wäre das ein Pfund. Das würde uns Qualität und Sicherheit geben", erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der Präsentation eines neuen Sponsoring-Partners des deutschen Rekordmeisters (Ursapharm aus Saarbrücken). Der Vorstandschef berichtete von einem Plan, der im Idealfall vorsieht, dass Neuer am Abschlusstraining der Bayern-Profis am Donnerstag teilnimmt und dann auch am Abend darauf in der Münchner Arena beim Ernstfall auf dem Platz steht.