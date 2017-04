DFB-Pokal: FC Bayern gegen Borussia Dortmund live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Ermöglichen Sie iFrame um diesen Inhalt darstellen zu können.

Borussia Dortmund schied nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus gegen Monaco zuletzt aus der Champions League aus. In der Bundesliga feierte der BVB am Samstag ein 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Einen Tag nach der Festnahme eines Tatverdächtigen, der für den Bombenanschlag auf den BVB-Teambus verantwortlich sein soll, wirkten die Dortmunder Profis wie von schwerer Last befreit. Am Mittwoch wartet nun das Pokal-Halbfinale beim FC Bayern. Anstoß ist um 20.45 Uhr.