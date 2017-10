FC Bayern gegen Celtic Glasgow live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Den FC Bayern München in der Champions League live sehen im Livestream, TV und Ticker: Die Rückkehr von Triple-Coach Jupp Heynckes gegen Celtic Glasgow - So könnt ihr die Partie verfolgen.

Anzeige

59 Spiele hat Jupp Heynckes (72) im Europapokal der Landesmeister und in der Champions League vor der Partie FC Bayern München gegen Celtic Glasgow am Mittwoch (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) als Trainer bereits absolviert. Der zweimalige Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern und Real Madrid (1998) freut sich auf die Rückkehr in die Königsklasse, die er am 25. Mai 2013 mit der Hand am Pott im deutschen Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund (2:1) in Diensten der Münchner verlassen hatte.

Jupp Heynckes lässt sich nach dem Champions-League-Sieg 2013 von seinen Spielern feiern. © imago

In seiner ersten CL-Pressekonferenz nach der Rückkehr ins Trainergeschäft machte Heynckes am Dienstag klar, dass er trotz der 0:3-Niederlage bei Paris Saint-Germain nicht von den hohen Zielen in der „Königsklasse“ abrücken will: „Der FC Bayern hat große Ambitionen in diesem Wettbewerb. Meine Mannschaft und ich selbstverständlich auch. Deswegen wäre es gut, wenn wir an die Leistung von Samstag anknüpfen können und dass wir uns in dem einen oder anderen Bereich weiter verbessern.“ Am Wochenende war Heynckes in München mit einem fulminanten 5:0 gegen den SC Freiburg in die Bundesliga zurückgekehrt. Weltmeister Jerome Boateng: „Wir wollen alle Fragen nach der Niederlage in der Champions League mit einem Sieg gegen Celtic beantworten.“

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain wurde im Spiel gegen Celtic Glasgow von einem Fan attackiert. © imago

Für Celtic-Trainer Brendan Rodgers (44) gibt es keine Zweifel: ,,Der FC Bayern ist immer noch eine Weltklasse-Mannschaft. Wir freuen uns auf dieses Spiel, müssen aber realistisch bleiben.“ Der schottische Serien-Meister hatte sein Auftakt-Spiel gegen Paris Saint-Germain mit 0:5 verloren und danach beim belgischen Vertreter RSC Anderlecht mit 3:0 gewonnen. Für den früheren Dortmunder Paul Lambert ist vor dem ungleichen Duell in der Allianz Arena klar: „Celtic hat nur eine Chance, wenn sie den FC Bayern nicht ins Spiel kommen lassen.“ International trafen sich beide Teams bislang nur in der Saison 2003/2004. Damals gab es im Celtic Park in der CL-Gruppenphase ein 0:0, in München setzte sich der FC Bayern mit 2:1 durch.

​Wie sehe ich das Spiel FC Bayern gegen Celtic Glasgow im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Bayern gegen Celtic Glasgow live. Die Übertragung läuft am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 1 und HD. Kommentator ist Frank Buschmann. In der Konferenz kommentiert Kai Dittmann. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt im Sky-Studio in München unter anderem Weltmeister Lothar Matthäus, Europameister Christian Ziege und den früheren deutschen Spieler von Celtic, Andreas Thom.

​Wird FC Bayern gegen Celtic Glasgow im Free-TV übertragen?

Ja. Das ZDF halt neben Sky die Rechte an den Champions-League-Übertragungen zeigt das Spiel FC Bayern gegen Celtic Glasgow am Mittwoch ab 20.15 Uhr live. Reporter ist Béla Andreas Rethy. Oliver Kahn und Moderator Oliver Welke analysieren in der Münchner Arena diese Partie und weitere Spiele vom Dienstag und Mittwoch.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel FC Bayern gegen Celtic Glasgow über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja. Das ZDF zeigt die Partie kostenfrei ab 20.15 Uhr im Live-Stream.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet einen Liveticker zum Spiel FC Bayern gegen Celtic Glasgow an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

KOMMENTIEREN