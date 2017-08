FC Bayern gegen Werder Bremen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Setzt sich der FC Bayern an die Spitze der Tabelle?

Der Rekordmeister FC Bayern München ist am Samstag um 15.30 Uhr beim SV Werder Bremen zu Gast. Was früher mal ein Spitzenspiel war, ist heute das Duell oben gegen unten. Während der FC Bayern mit einem mühelosen Sieg gegen Bayer Leverkusen in die neue Saison startete, ging's für Werder mit einer Niederlage los. Die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri verlor mit 0:1 bei der TSG Hoffenheim und steht damit gleich im unteren Drittel.