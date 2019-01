UEFA-Rangliste: So viel Gehalt zahlten Europas Top-Klubs - FC Bayern vor PSG

Diese UEFA-Tabelle zeigt die spendierfreudigsten Klubs des europäischen Fußballs! Im Rahmen des gerade erschienenen offiziellen Finanzreports hat die UEFA bilanziert, welche europäischen Klubs im Kalenderjahr 2017 am meisten Gehalt gezahlt haben - mit einigen interessanten Ergebnissen. So war der FC Bayern München der unangefochtene Gehalts-Spitzenreiter in der Bundesliga: Der deutsche Rekordmeister überwies seinen Profis 2017 insgesamt 276 Millionen Euro. In der Europa-Auswertung liegt der FCB demnach sogar vor manch megareichem Spitzenklub wie dem mit Geld aus Katar unterstützten französische Meister Paris St. Germain.