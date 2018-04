Bayern, Gehälter, 50+1: BVB-Boss Watzke über die Zukunft des Fußballs

Die BVB-Choreo vor dem Champions-League-Viertelfinale am 12.4.2017 gegen den AS Monaco.

Die BVB-Choreo vor dem Champions-League-Achtelfinale am 8.3.2017 gegen Benfica Lissabon.

Am 19.11.2016 gedachten die BVB-Fans gegen den FC Bayern dem verstorbenen ehemaligen Dortmunder Spieler Alfred Aki Schmidt.

Die BVB-Choreo vor dem Europa-League-Sechzehntelfinale gegen den FC Porto am 18.2.2016.

Vor dem letzten Spiel von Jürgen Klopp gegen Werder Bremen am 23.5.2015 dankten die Fans dem langjährigen BVB-Coach. „Wir brauchen viele Jahre, bis wir verstehen, wie kostbar Augenblicke sein können.“

Zum 41. Geburtstag des Westfalenstadions gedachten die Fans am 4.4.2015 ihrem BVB-Tempel.

Am 18.3.2015 erinnerten die BVB-Fans vor dem Achtelfinale gegen Juventus Turin nochmal an den Champions-League-Triumph von 1997 und die Worte von Kommentator Marcel Reif: "Ricken, lupfen jetzt ... jaaaa!"

Beim Pokalfinale am 17.5.2014 in Berlin gegen den FC Bayern stellten die Fans eine gewaltige BVB-Choreo auf die Beine.

Am 21.12.2013 beeindruckten die Fans mit einer Choreografie zu den "Gründerväter von Borussia Dortmund" um Franz Jacobi, dessen Grab kurz darauf offiziell eingeweiht wurde.

"Auf den Spuren des Henkelpotts": Die pompöse BVB-Choreo vor dem Viertelfinalrückspiel in der Champions League am 9.4.2013 gegen den FC Málaga.

Die BVB-Choereo am 5.3.2013 vor dem Champions-League-Rückspiel im Achtelfinale gegen Shakhtar Donezk.

Großer Höhepunkt: Die BVB-Fans präsentieren vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City am 4.12.2012 ein großes Vereinsemblem.

