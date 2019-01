FC Bayern gewinnt Telekom Cup - Talent Alphonso Davies gibt Debüt

Der FC Bayern hat sich mit dem Gewinn des Telekom Cups erfolgreich auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga eingestimmt. Die Münchner besiegten am Sonntag in Düsseldorf Borussia Mönchengladbach im Endspiel nach 45 torlosen Spielminuten mit 4:2 im Elfmeterschießen.

In der regulären Spielzeit gelang den Bayern kein Treffer. Die Bayern eröffnen die zweite Saisonhälfte am Freitag mit einem Auswärtsspiel gegen 1899 Hoffenheim. Die Münchner gehen mit sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund in die Bundesliga-Rückrunde.

Gegen Gladbach gab zum Winter-Zugang Alphonso Davies sein Debüt den deutschen Rekordmeister. Der 18-jährige Kanadier stand in der Startelf.