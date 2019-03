FC Bayern und Gladbach in der Einzelkritik: Die Noten zum Spitzenspiel

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen Borussia Mönchengladbach

Manuel Neuer - Note 3 : Hatte seinen grippalen Infekt noch rechtzeitig überstanden. Der Kapitän also an Bord, als elfter Feld- und Mitspieler ständig gefragt. Beim wuchtigen 1:2 durch Stindl aus kurzer Distanz ins Torwarteck machtlos, packte bei Pleas Flachschuss sicher zu (42.). Später fast tatenlos – in Gladbach! Spricht für seine Abwehr. ©