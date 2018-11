Wirbel um ein Halloween-Foto. Jerome Boateng, Verteidiger des FC Bayern München, postete am Donnerstag ein Foto via Instagram, welches ihn und einige seiner Teamkollegen auf einer Halloween-Feier zeigt. Einige Zeit später löschte der Weltmeister das Foto wieder. Auch der deutsche Rekordmeister, der das Bild selbst twitterte, entfernte das Foto wieder. Über den genauen Grund dafür kann nur spekuliert werden. Eine Variante: Einige Fans störten sich möglicherweise an der Verkleidung von Rafinha.