FC Bayern: Hamann nimmt Lewandowski vor Liverpool-Duell in die Pflicht - „Muss als Vorbild vorangehen“

Treffpunkt im Herzen Münchens. Direkt am Viktualienmarkt lud Sky am Freitagmittag zum Talk mit Didi Hamann (45), TV-Experte des Hauses. Der Ex-Nationalspieler ist prädestiniert als Gesprächspartner vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Bayern beim FC Liverpool am Dienstag (21 Uhr, Sky), da er für beide Vereine aktiv war, für die Münchner von 1993 bis 1998, für die „Reds“ aus dem Norden Englands von 1999 bis 2006. Didi Hamann, zuletzt von den Bayern-Bossen wegen seiner harschen Kritik an Mittelstürmer Robert Lewandowski („Ich glaube, dass Lewandowski zum Problem für Bayern München wird“) heftig angegangen, sprach auch über dieses Thema. Pikant: Der Sky-Experte wird am Dienstag auch Co-Kommentator der Partie sein. Die besten Aussagen des Champions-League-Siegers von 2005 (mit Liverpool) hier im Überblick!

Dietmar Hamann über…

… seine Kritik an Lewandowski: „Robert ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler des FC Bayern. Weil er seine Tore gemacht hat, große Verdienste hat, zuletzt auch in den Mannschaftsrat gewählt wurde und nun dritter Kapitän ist, muss er als Vorbild vorangehen. In meinen Augen ist er nun in einer Phase seiner Karriere, in der er auf die jüngeren Spieler zugehen muss, sie aufmuntern muss. Mir ist jedoch diese negative Körpersprache aufgefallen, dieses Abwinken, dieses Gestikulieren – das hält dich doch von der Sache ab. Und wenn du in Liverpool bestehen willst, brauchst du den absoluten Zusammenhalt in der Mannschaft, alle müssen an einem Strang ziehen. Ich war sein größter Fan, für mich ist er die beste Nummer neun der Welt. Ich würde ihn nicht tauschen, aber mir sind eben die angesprochenen Dinge aufgefallen. Und in diesen wichtigen Champions-League-Duellen wie zuletzt in den Halbfinals gegen Real oder Atlético Madrid haben nur Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht. Da war Bayern eigentlich die bessere Mannschaft und ist letztlich ausgeschieden.“

… Bayerns Duelle mit Liverpool: „Das werden zwei heiße Spiele zweier europäischer Schwergewichte, weil für mich beide Teams auf Augenhöhe sind. Für mich haben die Bayern eine Riesenchance, auswärts ein gutes Ergebnis zu erzielen – das müssen sie auch. Denn auswärts ist Liverpool sehr gefährlich, sehr konterstark. Ich denke, dass es die Bayern packen, wenn sie in England mindestens ein Tor schießen und nicht verlieren.“

… das spielfreie Wochenende der „Reds“: „Ob das so eine gute Entscheidung war, nach Spanien für ein Trainingslager zu fliegen, wird sich zeigen. Für mich gibt es nichts Wichtigeres für eine Mannschaft als Rhythmus. Als Spieler willst du immer lieber spielen als trainieren – vor allem, wenn es läuft. Liverpool war jedoch zuletzt etwas am Stottern, hatte ein paar durchwachsene Spiele, die Bayern wirken etwas gefestigter. Für mich ist die Spielpause ein kleiner Nachteil. Denn: Wenn du so lange Zeit hast, zu überlegen, kann das auch nicht förderlich sein. Und die Bayern haben das Spiel am Freitag in Augsburg.“

Hamann über die mögliche Bayern-Aufstellung: Ribéry statt Gnabry

… den Plan, mit dem Bayern ins Spiel gehen sollte: „Wenn du im Mittelfeld die Zentrale nicht besetzt, dann wird es gefährlich. Die Bayern müssen sehr sorgfältig vorgehen, dürfen sich keine dummen Ballverluste erlauben – denn bei Kontern sind sie anfällig. Daher würde ich Javi Martínez spielen lassen, auch wenn er seit Längerem nicht mehr in der Topform ist. Denn die Erfahrung, die er hat, ist nicht zu unterschätzen. Und du darfst Liverpool keinen Raum geben, du musst dagegenhalten. Die Bayern werden verteidigen müssen, umso tiefer sie stehen, desto besser.“

… seine Aufstellung für das Hinspiel: „Hinter Martínez würde ich in der Innenverteidigung auf die Erfahrung von Mats Hummels und Jérôme Boateng vertrauen. Im Mittelfeld würde ich Thiago, Leon Goretzka spielen lassen, James nicht. Auf den Außen Kingsley Coman und Franck Ribéry, den ich in so einem Spiel Serge Gnabry vorziehen würde. Ribéry war in der Vorrunde immer einer der Aktivposten, wenn er gespielt hat, und Gnabry ist in meinen Augen der bessere Einwechselspieler. Und vorne natürlich Lewandowski, klar.“ (lacht)

Hamann: „Wäre wichtig für das Ansehen des deutschen Fußballs, wenn sich zumindest die Bayern gegen Liverpool behaupten“

… Dortmunds 0:3 bei Tottenham: „Die ‚Spurs‘ haben alles gezeigt, was dem BVB momentan fehlt. Die Dortmunder haben brutale Defizite offenbart, dieses Spiel darfst du nicht mit drei Toren Unterschied verlieren. Nach dem 0:0 zur Pause sind sie rausgekommen und haben sich wohl gedacht: Das läuft! Das wird schon! Aber dann kommen die Konzentrationsmängel, siehe das 3:3 nach 3:0-Führung gegen Hoffenheim. Das ist dann ein schmaler Grat zwischen Selbstsicherheit und Überheblichkeit. Auch das Pokalspiel gegen Bremen darfst du als BVB bei zweimaliger Führung in der Verlängerung nicht aus der Hand geben. Weil die Dortmunder Spieler nun das Überlegen anfangen, wird selbst das Spiel am Montag beim 1. FC Nürnberg eine heiße Kiste, denn die Nürnberger kommen nach der Trainerentlassung mit dem Messer zwischen den Zähnen an.“