FC Bayern: Salihamidzic spricht offen über Neuer, Hudson-Odoi, James und Wagner  

Alles keine Hiobsbotschaften für den FCB - schließlich stehen ausreichend Offensiv- wie Defensivspieler zur Verfügung und Wagner war unter Trainer Niko Kovac auch nur Bayern-Statist. Eine wirklich schlechte Nachricht erreichte die Münchner am Freitag: Nationaltorwart Manuel Neuer fällt vorerst aus. Ein herber Rückschlag im Kampf um den Meistertitel.

FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic: So ist der Stand bei Manuel Neuer

Hasan Salihamidzic sprach vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen bei Sky über die Diagnose. "Das ist eine Handverletzung. Wir hoffen, dass das nicht so lange dauert", bekannte Salihamidzic. "Mehr kann ich euch auch nicht sagen. Das werden wir von Spiel zu Spiel entscheiden."

Außerdem nahm Salihamidzic beim TV-Sender Stellung zu drei weiteren Personalien: Callum Hudson-Odoi, den angeblich mit einer Rückkehr zu Real Madrid liebäugelnden James Rodriguez und Sandro Wagner.

Salihamidzic: Deshalb scheiterte der Transfer von Callum Hudson-Odoi

Der Wechsel von Callum Hudson-Odoi, an dem Salihamidzic seit Wochen intensiv gearbeitet hatte, war wenige Tage vor dem Transferschluss gescheitert. Chelsea legte sein Veto ein - und kündigte an, den 2020 auslaufenden Vertrag des 18-Jährigen langfristig verlängern zu wollen. Im Trainingslager in Katar hatte der Bosnier angekündigt, Hudson-Odoi "unbedingt" verpflichten zu wollen. Vor dem Spiel gegen Leverkusen äußerte Salihamidzic sich bedeutend defensiver.

"Wir können nur Spieler zum FC Bayern bringen, von denen wir überzeugt sind, dass sie auch kommen können", sagte Salihamidzic bei Sky. "Reiner Calmund (Sky-Experte, d. Red.) kann ihnen bestätigen, dass Verhandlungen auch mal länger dauern. Schauen wir mal, ob es im Sommer klappt. Er bringt was Besonderes mit, eine Finesse, die wir brauchen, um guten, erfolgreichen und spektakulären Fußball zu spielen.“ Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte zuvor behauptet, dass Salihamidzic sich in den Engländer "verliebt" habe. Der Sportchef dazu: "Ich sage ihnen, die einzige, in die ich verliebt bin, ist meine Frau. Ich bin sehr, sehr überzeugt von den Qualitäten, die dieser Spieler mitbringt." Der Kicker berichtet, Hudson-Odoi steht beim FCB im Wort.

James Rodriguez "ist ein ganz wichtiger Spieler für uns"

Ein Spieler, der gegen Bayer 04 ein wenig in der Startelf stand, war James Rodriguez. Der kolumbianische Superstar war zuletzt nur Ersatz. Salihamidzic betonte, der Kolumbianer sei selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft für die Rückrunde.

Rummenigge wünscht sich James-Verbleib: 'Oute mich als Fan'

"Er war ja länger verletzt. Er war sechs Wochen vor der Winterpause verletzt. Er hat eine sehr gute Vorbereitung gemacht, hat jetzt Kurzeinsätze gehabt", erklärte Salihamidzic. "Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns. Wir wissen, was er spielen kann und wie er spielen kann, wenn er in Topform ist. Wir erhoffen uns natürlich viel von James.“ Immer wieder gab es in den vergangenen Monate Gerüchte, wonach Rodriguez gern zu Real Madrid zurückkehren möchte.

Lewandowski-Ersatz: Müller und Gnabry sollen einspringen