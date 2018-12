Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht bei Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic offenbar Defizite in der Außendarstellung. Nachdem der Manager in einem Interview mit der Welt am Sonntag behauptet hatte, er habe in seiner bisherigen Amtszeit "wahrscheinlich mehr bewegt" als seine Vorgänger während ihrer gesamten Tätigkeit für den Klub, urteilt Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Ob das wirklich so ist, sei dahingestellt. Die Aussage an sich ist in meinen Augen wieder einmal unglücklich und könnte am Ende mehr schaden als helfen."