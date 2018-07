Bayern-Manager Hasan Salihamidzic will Stars verkaufen und lässt Boateng-Zukunft offen

Mario Gomez (2009 bis 2013): Für die damalige Rekordsumme von 35 Millionen Euro kam Gomez vom VfB Stuttgart. Und der Torjäger machte in München das, was er am besten kann: treffen. In 115 Bundesliga-Spielen erzielte Gomez 75 Tore. Eine sensationelle Quote. Dennoch mangelte es stets an Wertschätzung für den Nationalstürmer. Und: „Bei Bayern musste ich mich umstellen, weil wir sehr offensiv gespielt haben und ich nur im Sechzehner rumgestanden bin und meine Stärken verloren habe, auf den Gegner draufzugehen.“ Nach vier Jahren wurde er für 15 Millionen Euro nach Florenz abgeschoben. © imago