Hasan Salihamidzic prahlt: Habe als FC-Bayern-Sportdirektor mehr bewegt als andere

Hasan Salihamidzic, der zuletzt häufig kritisierte Sportdirektor des FC Bayern München , hat sich im Interview mit der Welt am Sonntag zu seiner Arbeit beim deutschen Rekordmeister geäußert. „In meiner bisherigen Arbeit habe ich wahrscheinlich mehr bewegt als meine Vorgänger in ihrer gesamten Amtszeit“, sagte er.

„Brazzo“ spielte damit wohl vor allem auf dir Rolle von Sammer an, der zu seiner Zeit beim FC Bayern öffentlich deutlich mehr in Erscheinung trat. Salihamidzic erklärt dies so: „Uli Hoeneß war überwiegend nicht da, Karl-Heinz Rummenigge hat alle Kraft in die Unternehmensführung gesteckt, Pep Guardiola hat auch nicht täglich geredet. Und so blieb Matthias als derjenige, der im Wesentlichen für den FC Bayern gesprochen und die Mannschaft beobachtet hat.“ Uli Hoeneß war zu dieser Zeit im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung.