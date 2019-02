DFB-Pokal im Liveticker mit dem FC Bayern, Hertha BSC und FC Schalke

Der FC Bayern ist am Mittwoch (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Achtelfinale des DFB-Pokals gefordert. Nach der 1:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen wollen die Münchner bei Hertha BSC zum elften Mal nacheinander in das Viertelfinale einziehen. "Wir wollen in die nächste Runde kommen und haben noch was gutzumachen", sagte Trainer Niko Kovac vor dem Spiel in seiner Geburtsstadt Berlin.