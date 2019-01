Bericht: FC-Bayern-Trainer Niko Kovac befördert Robert Lewandowski

Der FC Bayern München eröffnet am Freitag die zweite Etappe im Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Bei der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim gilt es für den FCB, den Sechs-Punkte-Abstand in der Bundesliga-Tabelle auf Herbstmeister Borussia Dortmund zu verkürzen. Helfen sollen da natürlich die Tore von Superstar Robert Lewandowski. Der polnische Nationalspieler ist die Lebensversicherung des FC Bayern: In 219 Spielen erzielte "Lewa" 173 Tore - nach Informationen der Bild soll Lewandowski nun eine neue Aufgabe zugewiesen bekommen haben.

Bericht: Wenn Neuer oder Müller nicht spielen - Lewandowski wird Bayern-Kapitän

Die Hierarchie beim FC Bayern soll sich laut dem Bericht geändert haben: Trainer Niko Kovac vertraue Lewandowski so sehr, dass er ihn in der Vorbereitung auf die Rückrunde zum dritten Bayern ernannt habe. Bislang standen nur Manuel Neuer als 1. Kapitän und Thomas Müller als sein Vize fest. Für Lewandowski bedeutet die Beförderung also den Aufstieg in einen elitären Kreis.

Sollen Neuer und Müller also zukünftig ausfallen oder nicht in der Startelf stehen, würde Lewandowski das Amt des Bayern-Kapitäns übernehmen. Ein Amt, das ihm vertraut ist: "Ich bin schon einige Jahre Kapitän der polnischen Nationalelf. Deshalb kann ich auch bei Bayern helfen, ich habe die Erfahrung", sagte Lewandowski unlängst der Sport Bild.

Pikant: Als Neuer und Müller in der Vergangenheit nicht spielten, übernahmen Franck Ribery, Arjen Robben, Mats Hummels oder Jerome Boateng das Amt. Diese scheint Lewandowski in der neuen Bayern-Hierarchie also nun überholt zu haben.