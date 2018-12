FC Bayern: Hoeneß lobt Hasan Salihamidzic - "Das gefällt mir besonders gut"

Ajax Amsterdam und der FC Bayern haben sich in der Johan-Cruyff-Arena einen unfassbaren Schlagabtausch geliefert. Der SPORT BUZZER blickt nach dem 3:3 auf die Reaktionen der internationalen Medien. ©

Dietmar Hamann fordert: FC Bayern muss Salihamidzic stärken

Salihamidzic ist seit 2017 Sportdirektor bei den Bayern und hatte zuletzt mit einem öffentlichen Eigenlob für Erstaunen gesorgt. Der Ex-Spieler des Rekordmeisters erklärte, er habe "wahrscheinlich mehr bewegt" als seine Vorgänger. "Die Aussage an sich ist in meinen Augen wieder einmal unglücklich und könnte am Ende mehr schaden als helfen", kritisierte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky.