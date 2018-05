FC Bayern: Hoeneß schließt Transfers aus - "Stand jetzt gar keine neuen Spieler"

Der FC Bayern plant zur kommenden Saison trotz des Ausscheidens aus der Champions League und der Final-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt keine weiteren Investitionen in die Mannschaft. Das erklärte Präsident Uli Hoeneß am Rande des Empfangs auf dem Münchner Rathausbalkon. "Stand heute sehen wir gar keine neuen Spieler. Wir sind sehr gut aufgestellt" , sagte er im BR-Interview. Stattdessen werde man "ein, zwei Spieler" abgeben . Man habe ausgemacht, dass der Kader zu groß sei.

Zuvor hatte er diese Position schon ausführlich erläutert. „Wir werden nix mehr investieren, sondern werden unsere Spieler dazu bringen, besser zu spielen“ , sagte Hoeneß. „Wir brauchen den einen oder anderen Spieler, der in wichtigen Spielen Höchstleistung bringt und nicht, wenn man gegen die schwachen Gegner spielt, und daran müssen wir arbeiten.“ Ein neuer Spieler werde erst kommen, wenn man eigene Spieler abgebe. Und danach sehe es nicht aus. Bislang sind Leon Goretzka (FC Schalke 04) und der von einer Leihe zurückkehrende Serge Gnabry die einzigen Neuzugänge.

"Lasse mir aus dieser Saison nichts Schlechtes machen"

Die Saison mit nur einem Titel will sich der 66-Jährige nicht mies machen lassen. „Wenn man so klar Deutscher Meister wird, wenn man um ein paar Zentimeter im Champions-League-Finale ist und im DFB-Pokalfinale ist, dann lasse ich mir aus dieser überragenden Saison nichts Schlechtes machen“, betonte er. Die Münchner hatten am Samstag das Pokalendspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 1:3 verloren.