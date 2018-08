Elfmeter-Farce: Lewandowski rettet FC Bayern - Kovac gibt zu: "Hätte den nicht gegeben"

Anzeige

Alle Jahre wieder: Meister Bayern München eröffnet die Saison zu Hause, gewinnt und der Müller macht das Premieren-Tor der frisch eröffneten Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Durch seinen Kopfballtreffer zum 1:0 beim turbulenten 3:1 gegen die TSG Hoffenheim hat Thomas Müller nun einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher. Denn bereits im August 2010 und 2014 hatte der Mann vom Ammersee für den Eröffnungstusch gesorgt, nun also zum dritten Mal – Bundesliga-Rekord. „Es war ein Spiel, dass uns und den Fans Spaß gemacht hat“, sagte Müller nach dem Abpfiff.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim Der FC Bayern ist gegen die TSG Hoffenheim in die 56. Bundesliga-Saison gestartet. Der SPORTBUZZER zeigt, wie die Bayern-Stars zum Auftakt drauf waren. © Getty Manuel Neuer - Note 3: In Halbzeit eins lediglich als (mit-)spielender Torwart gefordert. Machtlos beim Flachschuss ins lange Eck von Szalai in der 57. Minute. In seinem ersten Bundesligaspiel seit September letzten Jahres überholte er seinen Torwarttrainer bei der Nationalelf, Andreas Köpke, hat nun 347 Liga-Einsätze. © Getty Joshua Kimmich - Note 3 : Ganz starke Ecke von links mit rechts auf den Kopf von Müller, der das Premieren-Tor der Saison erzielte. Stand sehr hoch als Rechtsverteidiger, drückte aufs Tempo, servierte erst Coman, dann Robben die Bälle. © Getty Niklas Süle - Note 2 : Bayerns neue Nummer eins in der Hierarchie der Innenverteidiger. Sehr körperbetontes Spiel, gute Übersicht. Was er gegen Hoffenheim zeigte, soll der Ex-Hoffenheimer in den nächsten Jahren zeigen: Bossige Ausstrahlung. Konnte den Gegentreffer aber auch nicht verhindern. © Getty Jérôme Boateng - Note 3 : Unverhofft spielt oft. Der Innenverteidiger erhielt den Vorzug vor Hummels und haute sich mächtig rein. Volles Engagement, scharfe Diagonal-Bälle in die Spitze – aber: beim 1:1 durch Szalai ausgetanzt. Trotzdem: Ist nun seit 26 Ligaspielen ungeschlagen. Ob man diesen Boateng tatsächlich zu PSG ziehen lassen sollte? Non! © Getty David Alaba - Note 3 : Halb Flanke, halb Schuss – er konnte sich nicht entscheiden und so verpuffte die gute Torchance nach 37 Minuten. Machte richtig Dampf über links im bewährten Duo mit Kumpel Ribéry. Gewann sein 147. Ligaspiel mit den Bayern (wie auch Robben) – und überholte damit Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © Getty Javi Martínez - Note 3 : Der Sechser mit großem Laufpensum und dickem Arbeitsnachweis im aufreibenden Mittelfeld-Workout. Wenn Thiago und Müller allerdings im Mittelfeld nicht mitarbeiten, wird der Spanier jedoch ziemlich alleine gelassen. Musste nach 67 Minuten runter, ausgewechselt. © Getty Thiago - Note 4 : Das halblinke Mittelfeld ist sein Terrain. Immer wieder streichelte der Spanier die Bälle mit Liebe zum Nebenmann, aber ohne die große Effizienz und die besonderen Momente, die den Gegner überraschten. © Getty Kingsley Coman - Note 2 : Der Pechvogel! Wieder verletzt (wohl am linken Sprunggelenk) nachdem ihm Hoffenheims Schulz reingerutscht war. Musste kurz vor der Pause in die Kabine gebracht werden. Zunächst statt Roben auf Rechtsaußen. Turbo-Antritt, atemberaubendes Tempo, starke Dribblings, aber kein Killerinstinkt beim Abschluss wie nach 37 Minuten alleine vor Baumann. © Getty Thomas Müller - Note 2 : Es müllert wieder – und ganz besonders gerne zum Auftakt einer Saison. Erzielte zum dritten Mal nach 2010 und 2014 den Premieren-Treffer einer Bundesliga-Saison. Ansonsten bissig und lauffreudig wie eh und je. Lieferte am Ende noch die Vorlage zu Robbens wirklichem 3:1. © Getty Franck Ribéry - Note 4 : Monsieur Wirbelwind im hohen Alter. Der 35-Jährige geht in seine 12. Saison, kann als erster Spieler der Liga-Historie zum neunten Mal Meister werden. Begann mit viel Schwung und Power, ließ aber im Laufe des Spiels stark nach. Zu viele Pausen. Holte jedoch den siegbringenden Elfer zum 2:1 raus – etwas zweifelhaft jedoch die Entscheidung. © Getty Robert Lewandowski - Note 3 : Die Nummer sechs der ewigen Bundesliga-Torschützenliste (181 Treffer für den BVB und Bayern), schon drei Mal Torschützenkönig, machte kaum einen Stich gegen die Abwehr um Kevin Vogt. Verschoss erst den Elfmeter (79.), dann nervenstark beim Wiederholungselfer. Einmal war der Ball noch drin – aber Abseits. © Getty Arjen Robben – Note 2 : Kam kurz vor der Pause für den verletzt ausgewechselten Coman. Versuchte, seine Enttäuschung nach der Entscheidung gegen ihn in Energie zu verwandeln. Auf seiner rechten Seite mit Tempo, Adrenalin und beinahe einem Treffer Marke Robben. Verzog jedoch knapp mit links von der rechten Seite nach innen ziehend. Lief beim ersten Elfer von Lewandowski zu früh rein – daher Wiederholung. Traf dann doch noch zum 3:1. © Getty Leon Goretzka – Ohne Note : Der einzige echte Neuzugang der Bayern kam nach 67 Minuten für Martínez in die Partie. Der frühere Schalker konnte keine großen Impulse mehr setzen. Sein mögliches 3:1 wurde durch den Videobeweis (Müller war an seinem Schuss mit dem Arm dran) aberkannt. © Getty James Rodríguez – Ohne Note : Der Kolumbianer ersetzte nach 84 Minuten Ribéry und durfte die turbulente Schlussphase live miterleben. © imago/Schiffmann

Anzeige

Ärger um Videobeweis - Kovac ehrlich, Nagelsmann sauer

Alle Jahre wieder: Nach den Diskussionen um den Videobeweis sollte in dieser Saison alles besser werden. Am Freitag gab’s gleich wieder Ärger. Vor Robert Lewandowskis Elfmeter zum 2:1 gab es trotz einer möglichen Schwalbe Franck Ribérys nach Harvard Nordtveits Grätsche keinen Videobeweis. Als Arjen Robben den von Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann gehaltenen Strafstoß über die Linie gedrückt hatte, wurde er mit Videohilfe aus der Zentrale in Köln zurückgepfiffen, weil er zu früh in den Strafraum gelaufen war. Den zweiten Versuch traf Lewandowski. Selbst Trainer Niko Kovac, der ein perfektes Debüt auf der Bayern-Bank feierte, gab zu: „Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben.“ Richtig sauer war TSG-Coach Julian Nagelsmann: „Warum kriegen sie es nicht hin, das in Köln zu entscheiden? Der arme Schiedsrichter muss vor 77 000 Zuschauern dahin rennen und sich die Szene anschauen.“

Alles irgendwie chaotisch, alles irgendwie wie immer.

Kingsley Coman offenbar schwer verletzt

Im strömenden Regen entwickelte sich am in der Allianz Arena ein munteres, schnelles Spiel, das mitunter in eine muntere, unschöne Treterei ausartete. Fünf Gelbe Karten bis zur Pause und eine wohl schwere Verletzung: Kurz vor der Pause musste Kingsley Coman nach einem Foul von Nico Schulz in die Kabine gebracht werden. Mit dem linken Fuß konnte Coman nicht auftreten. Wieder das linke Sprunggelenk?

Auffallend: Die Bayern präsentierten sich laufstark, ganz nach dem Motto von Neu-Trainer Kovac: „Wir greifen zusammen an und verteidigen zusammen.“ Die Münchner drängten Hoffenheim in die eigene Hälfte, das muss man gegen die Nagelsmänner erst mal schaffen. Die setzten Härte dagegen. „Es war nicht so klar, wie es aussieht. Der Sieg ist aber verdient. Es ist wichtig, dass wir gut in die Saison gestartet sind. Mit 65 guten Minuten bin ich ganz zufrieden“, meinte Kovac anschließend.

Dicke Aufstellungs-Überraschung beim FCB

Bei seiner Aufstellung hatte der neue Bayern-Trainer Härte bewiesen und Härtefälle geschaffen: Arjen Robben auf die Bank, Mats Hummels auf die Bank. Eine doppelt-dicke Überraschung.

Für Robben begann Coman auf dem rechten Flügel. Anstelle von Hummels begann Jérôme Boateng, den man längst in Paris bei PSG und Trainer Thomas Tuchel wähnte. Noch ist Boateng da – und fit. Hat ihn Kovac überzeugt, zu bleiben?

Leak: Das sind die Ratings der Bayern-Stars in FIFA 19 Die neuen Ratings der Bayern-Stars in FIFA 19 zum Durchklicken! © 2018 Getty Images Sandro Wagner: Neues Rating - 78 (Altes Rating: 79) © 2018 Getty Images Serge Gnabry: 82 (79) © 2018 Getty Images Leon Goretzka: 83 (83) © 2018 Getty Images Javi Martinez: 84 (86) © 2018 Getty Images Franck Ribéry: 85 (86) © 2018 Getty Images David Alaba: 85 (86) © 2018 Getty Images Joshua Kimmich: 85 (84) © 2018 Getty Images Arjen Robben: 85 (88) © 2018 Getty Images Thomas Müller: 86 (86) © 2018 Getty Images Jerome Boateng: 86 (88) © 2018 Getty Images Thiago: 86 (88) © 2018 Getty Images James Rodriguez: 88 (86) © 2018 Getty Images Mats Hummels: 89 (89) © 2018 Getty Images Manuel Neuer: 90 (92) © 2018 Getty Images Robert Lewandowski: 90 (91) © 2018 Getty Images

Bayern verpassen vorzeitigen K.o.

Süle, so ist zu vernehmen, soll als Innenverteidiger Nummer eins aufgebaut werden. Ist Hummels hinter dem Ex-Hoffenheimer und Boateng lediglich an dritter Stelle in der Hierarchie? Kaum zu glauben. In jedem Fall aber Konfliktpotenzial.