Bericht: Alle Details! Der irre Plan des FC Bayern mit HSV-Juwel Jann-Fiete Arp 

Wie die „Sport Bild“ berichtet, wollte der FC Bayern das Sturmjuwel verpflichten und dann wieder direkt an die TSG Hoffenheim verleihen. Arp winkte ab und verfolgte einen anderen Plan: Nach München wechseln und dann direkt zwei Jahre als Leihspieler zurück zum HSV. Diesen Vorschlag lehnten die Bayern wiederum ab , schreibt die Sport Bild.

Arp und der Rekordmeister seien sich aber bereits einig, dass der Stürmer im Sommer 2020 beim FC Bayern einen Kontrakt unterzeichnet. Laut Sport Bild hätte der 18-Jährige vor seiner Vertragsverlängerung in Hamburg für vier Jahre in München unterschreiben können – mit einem Gehalt von fünf Millionen Euro pro Jahr. In Hamburg könnte Arp mit Prämien auf mehr als 400.000 Euro kommen.