Sympathien und Qualität: In diesem Ranking sind der FC Bayern und der HSV auf dem letzten Platz

Diese Zahlen wird man in München und Hamburg gar nicht gern hören. In der jährlich durchgeführten Fußballstudie der Technischen Universität Braunschweig kommen der FC Bayern und der HSV schlecht weg. Bei der Repräsentativumfrage mit mehr als 4000 Teilnehmern im Alter zwischen 18 und 69 Jahren setzten die Fans die beiden Traditionsklubs in jeweils einem Ranking auf den letzten Platz. Während es dem Rekordmeister bundesweit trotz beeindruckender Mitglieder- (ca. 300.000) und Fanklub-Zahlen (ca. 4009) offenbar an Sympathiewerten fehlt, halten die Anhänger den einstigen Bundesliga-Dino in Sachen Können schlicht für schlecht.