Bericht: FC Bayern erhöht Angebot für Hudson-Odoi deutlich - Ribéry-Nachfolger?

Der FC Bayern München hat offenbar einen neuen Star an der Angel. Wie Sky UK unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, hat der deutsche Rekordmeister ein zweites Angebot für Toptalent Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea abgeschickt. Zuvor war der FCB mit einer ersten Offerte in Höhe von rund 14 Millionen Euro abgeblitzt. Das neue Angebot soll deutlich höher liegen und mehr Millionen umfassen, als der 18-Jährige Profi-Einsätze auf dem Konto hat.

Die Bayern wollen den Youngster offenbar unbedingt - und bieten für die Dienste des Londoners umgerechnet 22,2 Millionen Euro Ablöse. Ein Hammer in Anbetracht der Tatsache, dass Hudson-Odoi überhaupt erst zehn Spiele für die Profis der "Blues" absolviert hat. Der schnelle Linksaußen, der auch auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommen kann, spielt bereits seit elf Jahren für Chelsea und hat alle Jugendmannschaften durchlaufen. Der Durchbruch bei den Profis fällt ihm angesichts von prominenten Konkurrenten wie Eden Hazard, Pedro Rodriguez oder Willian allerdings schwer.

FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic führt erste Gespräche

Am Donnerstag und Freitag hatten bereits die Sport Bild sowie die englische Daily Mail über ein Interesse des FCB an Hudson-Odoi spekuliert. Demnach habe Sportdirektor Hasan Salihamidzic bereits erste Gespräche über einen Wechsel des 18-Jährigen geführt. Dessen Vertrag an der Stamford Bridge läuft 2020 aus - somit müsste Chelsea sein Juwel im Sommer verkaufen, wenn noch eine Ablöse herausspringen soll.