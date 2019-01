Bericht: Konkurrenz für FC Bayern bei Wunsch-Transfer - Jürgen Klopps Liverpool jagt Callum Hudson-Odoi

Alphonso Davies, Amadou Haidara und Sebastian Rode - nur drei Transfers, die Bundesliga-Klubs in diesem Winter getätigt haben. Der SPORT BUZZER zeigt die Wechsel im Januar. ©

Der FC Bayern soll sich allerdings mit Hudson-Odoi bereits weitgehend über einen Transfer einig sein. Rund 40 Millionen Euro Ablöse sind für das Talent im Gespräch, noch in diesem Winter soll der Flügelstürmer in die Isar wechseln. Eine Verlängerung beim FC Chelsea sei dagegen trotz aller Bemühungen der Londoner ausgeschlossen. Zu gering seien bei den "Blues" die Zukunftsaussichten, schafften in der jüngeren Vergangenheit doch höchstens nach einer Leihe zurückkehrende Nachwuchsspieler den Sprung zu den Profis.