FC Bayern: Transfer-Theater um Callum Hudson-Odoi - Chelsea soll Freigabe verweigern

FC-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic will ihn "unbedingt" - und selbst der Spieler will laut übereinstimmenden Medienberichten in die Bundesliga wechseln. Trotzdem droht dem FC Bayern München im Fall Callum Hudson-Odoi ein Transfer-Theater. Laut Sky will der FC Chelsea sein 18 Jahre altes Mittelfeld-Juwel unbedingt halten - doch Hudson-Odoi soll ein neues Vertrags-Angebot des Premier-League-Klubs abgelehnt haben. Und sogar noch mehr: Chelsea soll die Freigabe für den englischen Nachwuchs-Nationalspieler weiter verweigern. Hudson-Odoi besitzt noch einen Vertrag bis 2020 bei den Engländern.