Hummels-Papa motzt gegen FC Bayern: "Müssen heimatnah ausbilden"

Der Vater von Bayern-Profi Mats Hummels fordert ein Umdenken beim FC Bayern in Sachen Nachwuchsarbeit. "Wir müssen dazu zurückkehren, dass wir heimatnah ausbilden“, sagte Hermann Hummels in der Sendung Blickpunkt Sport im BR. Laut dem ehemaligen Nachwuchskoordinator des FC Bayern sollten junge Talente in ihren Familien aufwachsen und nicht im frühen Teenager-Alter in den Jugendakademien der Fußballklubs. Nur so sei es laut Hummels möglich, dass der FC Bayern keine jungen Spieler mehr "importieren", also kaufen müsste. Hummels war von 1995 bis 2012 beim Rekordmeister in leitender Funktion im Nachwuchsbereich tätig, heute arbeitet er als Berater. Zuletzt verpflichtete der FC Bayern den 17-jährigen Kanadier Alphonso Davies für rund zehn Millionen Euro vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps.