FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Aus gegen Real Madrid

Mats Hummels : Der Abwehr-Chef mit der absoluten Kopfballhoheit. In den Zweikämpfen immer wieder gegen Real-Bulle Benzema gefordert. Rettete in höchster Not am Fünfer (28.). Legte ein Lothar-Matthäus-Gedächtnis-Solo hin. NOTE 3 © imago/Jan Huebner