FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Anderlecht

Sven Ulreich: Vollbeschäftigung für den Torhüter, der zwei Mal gläzend parierte (8./17./39.). Ganz in weiß hielt er prächtig im Jean-Marie-Pfaff-Land, dank dem Neuer-Ersatz ging Bayern nicht in Rückstand. Tadellos. NOTE 1 © imago

Jerome Boateng: Comeback nach wieder drei Wochen Pause für den Innenverteidiger. Begann mit einem Ballverlust-Bock (8.), auch danach oft zu spät in den Aktionen, wirkt nicht zu 100 Prozent fit. Nach Robbens Aus Kapitän. NOTE 4 © imago

Niklas Süle: Einigermaßen stabil, stand seinen Mann in der zentralen Abwehr – sehr rabiat. Hatte Glück, dass sein Bodycheck gegen Gerkens nicht mit Elfmeter bestraft wurde. NOTE 3 © imago

Marco Friedl: Pflichtspiel-Debüt für den 19-jährigen Österreicher, der sich in einigen Szenen frech nach vorne durchdribbelte. In der Defensive sehr solide, versuchte sehr sicher und klar zu spielen. Gelang ihm auch. NOTE 3 © imago

Corentin Tolisso: Halbrechtes Mittelfeld, halbgare Leistung. Kam selten durch, setzte auch seinen Körper zu wenig ein, verzockte Bälle – hanebüchen sein verbockter Rückpass (39.). Aber gute Vorlage zu Lewandowskis 1:0 und der Treffer zum 2:1 – also: offensiv top! NOTE 3 © imago