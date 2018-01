FC Bayern in der Einzelkritik gegen Bayer Leverkusen: James Rodriguez in Topform

Wendell: Nahm sich viele Freiheiten, tauchte immer wieder in der Offensive auf, ließ sich dort auch oft nach innen fallen, und war aufmerksam in der Defensive. Wirkte am Ende aber etwas zu hektisch, als Leverkusen auf den Ausgleich drängte. Note: 3

Wendell: Nahm sich viele Freiheiten, tauchte immer wieder in der Offensive auf, ließ sich dort auch oft nach innen fallen, und war aufmerksam in der Defensive. Wirkte am Ende aber etwas zu hektisch, als Leverkusen auf den Ausgleich drängte. Note: 3 © dpa

Jonathan Tah: Erweckte zu Beginn den Eindruck, etwas vom Tempo überrascht zu sein und war oft gezwungen das Spiel zu eröffnen, weil die Bayern die anderen Aufbauspieler in der hintersten Reihe zustellten. Das ist nicht seine Stärke. Außerdem wirkte er in einigen Momenten ein wenig unbeweglich gegen die wendigen Münchner Angreifer. Note: 4

Jonathan Tah: Erweckte zu Beginn den Eindruck, etwas vom Tempo überrascht zu sein und war oft gezwungen das Spiel zu eröffnen, weil die Bayern die anderen Aufbauspieler in der hintersten Reihe zustellten. Das ist nicht seine Stärke. Außerdem wirkte er in einigen Momenten ein wenig unbeweglich gegen die wendigen Münchner Angreifer. Note: 4 © imago

Lars Bender: Ist schon immer ein Mittelfeldarbeiter, der nicht durch seinen Ideenreichtum und seine Offensivkraft glänzt, und so verrichtete er auch an diesem Abend Grundlagenarbeit im Maschinenraum. Um diese Bayern zu schlagen, hätte von dieser Position vielleicht etwas mehr kommen müssen. Note: 4

Lars Bender: Ist schon immer ein Mittelfeldarbeiter, der nicht durch seinen Ideenreichtum und seine Offensivkraft glänzt, und so verrichtete er auch an diesem Abend Grundlagenarbeit im Maschinenraum. Um diese Bayern zu schlagen, hätte von dieser Position vielleicht etwas mehr kommen müssen. Note: 4 © dpa

Karim Bellarabi: Steckt nun schon seit vielen Monaten in einer Art Dauerkrise, vor dem Tor gelingt dem einstmals so rasend schnellen Flügelstürmer nur noch wenig, nun spielte er eine Art offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger. Erledigte diesen Job sehr aufmerksam und bremste viele Münchner Angriffe. Note: 3

Karim Bellarabi: Steckt nun schon seit vielen Monaten in einer Art Dauerkrise, vor dem Tor gelingt dem einstmals so rasend schnellen Flügelstürmer nur noch wenig, nun spielte er eine Art offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger. Erledigte diesen Job sehr aufmerksam und bremste viele Münchner Angriffe. Note: 3 © dpa

Leon Bailey: War der Mann, auf den alle schauten, doch der neue Bayer-Star hatte nur einen spektakulären Moment, als er nach zwei starken Körpertäuschungen die Latte traf (54.). Der Jamaikaner entwickelte nie das Tempo, das ihn so gefährlich macht, was aber nicht alleine seine Schuld war. Rafinha und Jerome Boteang wussten einfach ganz genau, wie sie den Angreifer unter Kontrolle halten. Note: 3

Leon Bailey: War der Mann, auf den alle schauten, doch der neue Bayer-Star hatte nur einen spektakulären Moment, als er nach zwei starken Körpertäuschungen die Latte traf (54.). Der Jamaikaner entwickelte nie das Tempo, das ihn so gefährlich macht, was aber nicht alleine seine Schuld war. Rafinha und Jerome Boteang wussten einfach ganz genau, wie sie den Angreifer unter Kontrolle halten. Note: 3 © dpa