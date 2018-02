FC Bayern in der Einzelkritik: Müller mit Top-Spiel gegen Schalke

Jérome Boateng : Nach Pause in Paderborn wegen Magen-Darm-Infekt wieder in der Innenverteidigung. Der Herr der Lüfte, souverän im Kopfballspiel, nicht in allen Zweikämpfen siegreich. Als er angeschlagen am Boden lag, erzielten die Schalker den Ausgleich. Musste nach 71 Minuten angeschlagen raus. NOTE 3 © imago