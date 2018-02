FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen den SC Paderborn

Der FC Bayern zieht mit einer Pflichtübung ins Pokal-Halbfinale ein. Welche Bayern-Spieler in Paderborn besonders überzeugten und wer Nachholbedarf hat, zeigt der SPORT BUZZER in der Einzelkritik.

Joshua Kimmich: Zurück auf seinem Stammplatz rechts hinten. Aber hinten? Schaltete sich viel in Angriffsspiel ein, kombinierte munter mit Robben. Legte den Ball aber so was von souverän und locker zum 3:0 ins Paderborner Tor. Abgezockt. Note 2

Niklas Süle : Ersetze den erkrankten Boateng (Magen-Darm-Infekt). Entschlossen und resolut in den Zweikämpfen. Ließ den Underdogs keinen Raum, allerdings bei 4:0-Führung mit einem ziemlichen Bock, der fast zum 1:4 führte. Immer gefährlich, wenn er bei Standards mit in den gegnerischen Strafraum aufrückte. Note 3

