FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Kantersieg gegen den HSV

Mats Hummels : Ruhig und besonnen im Aufbauspiel. Fehlerlos in den Zweikämpfen. In Kopfballduellen sowieso meist Sieger, verpasste in Mittelstürmer-Position das 5:0. War aber auch ein Wellness-Nachmittag für den Innenverteidiger. HSV-Stürmer? Nicht der Rede wert. NOTE 3 © Getty

Joshua Kimmich : Wieder eine Vorlage, schon der neunte Assist in dieser Saison. Die punktgenaue Flanke des Rechtsverteidigers köpfte Lewandowski ein. Stand in 34 der bisher 38 Pflichtspiele dieser Saison auf dem Platz. NOTE 2 © Getty

Arjen Robben : In der Entstehung des 2:0 beteiligt. Ansonsten ging in Halbzeit eins mehr über links als über seine rechte Seite. Traf dann satt und platziert zum 4:0 (55.) - sein erster Liga-Treffer seit dem 3:1 in Dortmund am 4. November. Sein Erfolgserlebnis im Gepäck durfte er nach etwas mehr als einer Stunde duschen. NOTE 3 © Getty