FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Meister-Spiel in Augsburg

Sven Ulreich: Der Stellvertreter von Manuel Neuer kassierte ein Slapstick-Gegentor. Hatte den Schuss von Córdova schon gehalten, wehrte den Ball jedoch nach vorne ab – auf den Kopf von Süle. Eigentor. Ulreich nun erstmals Stammspieler-Meister, machte nur drei der bisherigen Bundesliga-Spiele nicht. Sein dritter Titel mit Bayern, wurde zuvor A-Juniorenmeister 2005 (mit dem VfB Stuttgart) Note 3 © imago

Joshua Kimmich: Der Rechtsverteidiger kam 2015 aus Leipzig nach München, holt also seinen dritten Meistertitel. Mit viel Tordrang über rechts. Seine Flanke auf Tolisso brachte das 1:1. Erzielte per Kopf beinahe das 2:1. Einer von drei Feldspielern, die gegenüber dem 2:1 in Sevilla in der Startelf blieben (ansonsten noch Boateng und Bernat) Note 3 © imago/Laci Perenyi

Jerome Boateng: Titel Nummer sechs für den gebürtigen Berliner, der 2005 mit Hertha BSC B-Juniorenmeister. Verbaselte den Ball vor der Augsburger Führung gegen Córdova. Nach einem deftigen Foul von Gregoritsch ziemlich auf dem Baum, regte sich mächtig auf und sah dafür Gelb. Seine fünfte Verwarnung, Zwangspause nächsten Samstag gegen Gladbach. Note 3 © imago/Revierfoto

Niklas Süle: Premieren-Meisterschaft für den Innenverteidiger, der vor der Saison von der TSG Hoffenheim kam. Pechvogel in der Szene des 0:1. Bekam den Ball nach Ulreichs Parade frontal ins Gesicht, von dort ging die Kugel ins Netz – Eigentor. Schon das dritte seiner Karriere. Note 3 © imago/Bernd König

Rafinha: Wechselte 2011 nach einjährigem Gastspiel von FC Genua nach München, hatte zuvor mit Schalke – na gut, lassen wir das. Feierte Meisterschaft Nummer sechs mit Bayern. Der Linksverteidiger wie gewohnt bissig und giftig in den Zweikämpfen. Immer ein Gewinn als Teamplayer und Feierbiest, weil Kabinen-DJ. Note 2 © imago/DeFodi

Sebastian Rudy: Premieren-Meister, siehe Süle, dem Zwillingstransfer aus Hoffenheim 2017. Diesmal anstelle von Martínez auf der Sechserposition aufgeboten. Hatte Probleme, den Rhythmus zu finden, die Ordnung des Spiels an sich zu reißen – kein Wunder, sein letzter Startelf-Einsatz war der am 18. März beim 1:2 in Leipzig. Note 3 © imago

Corentin Tolisso: Premieren-Meister! Traf per Kopfball aus fünf Metern zum 1:1. Der Franzose nach Schienbeinprellung wieder dabei, erstmals seit dem 10. März. Verlor im halblinken Mittelfeld zunächst einige Bälle und Zweikämpfe, wurde nach dem Treffer sicherer und selbstbewusster. Note 2 © imago

James Rodriguez: Erstmals Deutscher Meister, zuvor drei Mal portugiesischer Champion mit dem FC Porto und einmal in Spanien mit Real. Nach seiner Einwechslung in Sevilla diesmal in Augsburg Startelf-Kicker und das mit Spielwitz und Übersicht. Plus: Tordrang. Schob cool zum 2:1 ein, bereitete das 3:1 vor. War damit in den letzten sieben Spielen an elf Toren direkt beteiligt (vier Treffer, sieben Vorlagen). Raus nach 64 Minuten. Note 1 © imago/Action Plus

Arjen Robben: Niederländischer Meister, englischer Meister, spanischer Meister und nun die siebte Schale mit den Bayern. Durfte in Sevilla knapp 80 Minuten nur zuschauen, in Augsburg dafür Kapitän. Ein Zuckerl von Heynckes. Traf wuchtig und entschlossen mit links zum 3:1 (62.). Gegen Augsburgs Verteidiger Max mit einigen guten Finten und Flanken. Note 2 © imago/photoarena/Eisenhuth

Juan Bernat: Vierter Titel für den Spanier, der am Dienstag in Sevilla nebst schwacher Leistung wegen einer Fleischwunde ausgewechselt werden musste. Ersetzte in Augsburg Ribéry auf Linksaußen. Was schon mehrmals in dieser Saison nicht klappte, funktionierte diesmal besser. Leitete per Hacke auf James weiter, perfekter Assist vorm 2:1. Note 2 © imago/Christian Schroedter

Sandro Wagner: Zum zweiten Mal mit Bayern Meister! Ja – denn 2007/08 hatte er als Jungspund bereits ein paar Jokereinsätze. Der Lewandowski-Ersatz viel unterwegs, schmiss sich wie gehabt in alle Zweikämpfe und Luftduelle. Immer anspielbar, voller Einsatz. Zunächst ohne Zielwasser bei Kopfbällen, dann beim 4:1 zur Stelle. Note 2 © imago/VI Images

Javi Martinez: Zunächst geschont kam der Spanier in der 64. Minute für James, um das Mittelfeld weiter zu stabilisieren. 2012 war der Mittelfeldspieler der Königstransfer, sorgte entscheidend für den Triple-Coup. Für ihn ist es auch schon Titel Nummer sechs. Note 2 © imago/MIS

Franck Ribery: Chapeau! Die achte Meisterschaft – das ist Rekord! Wie zuvor Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Oliver Kahn und Mehmet Scholl. Kam in Augsburg zu speziellen Ehren, weil Heynckes ihn nach 82 Minuten mitmachen ließ. Das sagt der Franck dem Jupp merci. Ohne Note © imago/Jan Huebner