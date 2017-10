FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Pokal-Spiel gegen RB Leipzig

Joshua Kimmich: Spielte zwei Jahre bei RB, ist noch mit Demme und Poulsen befreundet. Brachte in Pflichtspielen 91 Prozent seiner Pässe an den Mann. Zunächst zaghaft, dann mit immer mehr Offensivdrang und guten Flanken und Chancen in der Verlängerung. NOTE 2

Joshua Kimmich: Spielte zwei Jahre bei RB, ist noch mit Demme und Poulsen befreundet. Brachte in Pflichtspielen 91 Prozent seiner Pässe an den Mann. Zunächst zaghaft, dann mit immer mehr Offensivdrang und guten Flanken und Chancen in der Verlängerung. NOTE 2 © imago