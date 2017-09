FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Remis gegen den VfL Wolfsburg

Sven Ulreich: Spiel zwei für Bayerns neue Nummer eins bis zur Winterpause. Kaum etwas zu tun, außer Rückpässe annehmen und einmal per Hechtsprung eine Ecke verhindern. Dicker Bock bei Arnolds Freistoß zum 2:1, den muss er haben. Beim Kopfball von Didavi chancenlos. NOTE 5

Sven Ulreich: Spiel zwei für Bayerns neue Nummer eins bis zur Winterpause. Kaum etwas zu tun, außer Rückpässe annehmen und einmal per Hechtsprung eine Ecke verhindern. Dicker Bock bei Arnolds Freistoß zum 2:1, den muss er haben. Beim Kopfball von Didavi chancenlos. NOTE 5 © imago

Joshua Kimmich: Der Dauerspieler. Alle rotieren oder werden zumindest mal vorzeitig ausgewechselt, der Rechtsverteidiger nicht. In Halbzeit zwei offensiver und mit mehr Durchbrüchen über die Außenbahn nach vorne. NOTE 3

Joshua Kimmich: Der Dauerspieler. Alle rotieren oder werden zumindest mal vorzeitig ausgewechselt, der Rechtsverteidiger nicht. In Halbzeit zwei offensiver und mit mehr Durchbrüchen über die Außenbahn nach vorne. NOTE 3 © imago

Mats Hummels: Zuletzt auf Schalke lediglich kurz vor Schluss eingewechselt, gegen die Wölfe mit solider Performance in der Innenverteidigung. War zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Konnte aber das 2:2 auch nicht verhindern. NOTE 3

Mats Hummels: Zuletzt auf Schalke lediglich kurz vor Schluss eingewechselt, gegen die Wölfe mit solider Performance in der Innenverteidigung. War zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Konnte aber das 2:2 auch nicht verhindern. NOTE 3 © imago

Jérôme Boateng: Nach der Pause unter der Woche wieder in der Anfangsformation. Wirkte spritziger und zweikampfstärker. Ist aber noch lange nicht der Alte. NOTE 3

Jérôme Boateng: Nach der Pause unter der Woche wieder in der Anfangsformation. Wirkte spritziger und zweikampfstärker. Ist aber noch lange nicht der Alte. NOTE 3 © dpa

Rafinha: Linksverteidiger auf Zeit – zumindest bis David Alaba wieder fit ist. Das Ziel: Comeback des Österreichers am Mittwoch in Paris. Leitete mit einem energischen Antritt das 2:0 ein. Ein Pluspunkt. NOTE 3

Rafinha: Linksverteidiger auf Zeit – zumindest bis David Alaba wieder fit ist. Das Ziel: Comeback des Österreichers am Mittwoch in Paris. Leitete mit einem energischen Antritt das 2:0 ein. Ein Pluspunkt. NOTE 3 © imago

Sebastian Rudy: Der Lohn für die starke Leistung des Aufbauspielers beim 3:0 auf Schalke: Er durfte wieder ran. Neben Sicherheitsbällen versuchte er sich auch mit weiten Flanken in die Spitze. Dennoch: Wenige Impulse nach vorne. NOTE 4

Sebastian Rudy: Der Lohn für die starke Leistung des Aufbauspielers beim 3:0 auf Schalke: Er durfte wieder ran. Neben Sicherheitsbällen versuchte er sich auch mit weiten Flanken in die Spitze. Dennoch: Wenige Impulse nach vorne. NOTE 4 © imago

Arturo Vidal: Hartes Einsteigen gegen VfL-Kapitän Camacho – sah Gelb (13.). Sehr aggressiv, andererseits nicht so recht im Kombinationsfluss mit seinen Mitspielern. Musste nach 63 Minuten raus. Kann deutlich mehr. NOTE 5

Arturo Vidal: Hartes Einsteigen gegen VfL-Kapitän Camacho – sah Gelb (13.). Sehr aggressiv, andererseits nicht so recht im Kombinationsfluss mit seinen Mitspielern. Musste nach 63 Minuten raus. Kann deutlich mehr. NOTE 5 © dpa

Thomas Müller: Ja, gibt’s denn das? Wieder drin, zum dritten Mal hintereinander in der Startelf. In Abwesenheit von Neuer Bayerns Kapitän. Sehr fleißig und umtriebig, aber ohne die zündenden Ideen und typischen Müller-Momente. NOTE 4

Thomas Müller: Ja, gibt’s denn das? Wieder drin, zum dritten Mal hintereinander in der Startelf. In Abwesenheit von Neuer Bayerns Kapitän. Sehr fleißig und umtriebig, aber ohne die zündenden Ideen und typischen Müller-Momente. NOTE 4 © imago