FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Besiktas Istanbul

Jérôme Boateng: In seinem 60. Champions-League-Spiel mit Schwierigkeiten in der Abstimmung gegen die frech konternden Türken. Bügelte resolut einige Unsicherheiten der Mitspieler aus. Note 3

Jérôme Boateng: In seinem 60. Champions-League-Spiel mit Schwierigkeiten in der Abstimmung gegen die frech konternden Türken. Bügelte resolut einige Unsicherheiten der Mitspieler aus. Note 3 © dpa

Mats Hummels: Königsklassen-Partie Nummer 40 für den Innenverteidiger, der es meist mit dem bulligen Vágner Love zu tun bekam. Und ihm keine Liebe, sondern harte Zweikämpfe entgegnete. Scheiterte mit einem Kopfball an Fabri (30.). Sein Schuss führte zum 4:0. Note 2

Mats Hummels: Königsklassen-Partie Nummer 40 für den Innenverteidiger, der es meist mit dem bulligen Vágner Love zu tun bekam. Und ihm keine Liebe, sondern harte Zweikämpfe entgegnete. Scheiterte mit einem Kopfball an Fabri (30.). Sein Schuss führte zum 4:0. Note 2 © imago

Javi Martinez: Die Rückkehr auf die Sechserposition bedeutete mehr offensive Freiheiten als gedacht für den Spanier. Aber auch nach hinten mit einigen Aufgaben, da er das schnelle Umschaltspiel der Gäste unter Kontrolle bringen musste. Was ihm immer besser glückte im Laufe der Partie. Note 3

Javi Martinez: Die Rückkehr auf die Sechserposition bedeutete mehr offensive Freiheiten als gedacht für den Spanier. Aber auch nach hinten mit einigen Aufgaben, da er das schnelle Umschaltspiel der Gäste unter Kontrolle bringen musste. Was ihm immer besser glückte im Laufe der Partie. Note 3 © imago

Arturo Vidal: Ungenaue Anspiele zu Beginn, etwas fahrig und unkonzentriert. Der Chilene, selbsternannter Krieger, sollte die kantigen Gäste in Schach halten. Rein körperlich hielt er voll dagegen, das war wohl auch der Heynckes-Plan. Jedoch spielerisch mit Schwächen. Note 4

Arturo Vidal: Ungenaue Anspiele zu Beginn, etwas fahrig und unkonzentriert. Der Chilene, selbsternannter Krieger, sollte die kantigen Gäste in Schach halten. Rein körperlich hielt er voll dagegen, das war wohl auch der Heynckes-Plan. Jedoch spielerisch mit Schwächen. Note 4 © Getty

James Rodriguez: Mister feines Füßchen zirkelte einen Freistoß von der Strafraumkante nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Ein paar nette Pässe, doch dann baute der Kolumbianer mehr und mehr ab. Wohl auch, weil er sich verletzte. Verschwand nach 42 Minuten in der Kabine. Wie lange Bayerns Bester der letzten Wochen wohl ausfällt? Note 4

James Rodriguez: Mister feines Füßchen zirkelte einen Freistoß von der Strafraumkante nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Ein paar nette Pässe, doch dann baute der Kolumbianer mehr und mehr ab. Wohl auch, weil er sich verletzte. Verschwand nach 42 Minuten in der Kabine. Wie lange Bayerns Bester der letzten Wochen wohl ausfällt? Note 4 © imago