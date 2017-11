FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen den BVB

Sven Ulreich: Der Neuer-Ersatzmann immer präsent, wenn er eingreifen musste. Wie immer besonders stark in Eins-gegen-Eins-Duellen, etwa gegen Yarmolenko (29.) oder Aubameyang (75.). Wird immer besser und sicherer, der Torhüter, strahlt nun Selbstvertrauen aus. Chancenlos beim 1:3 durch Bartra kurz vor Ende. NOTE 2 © imago

Joshua Kimmich: Blitz-Genesung. Reiste erst am Spieltag an, litt am Freitag noch unter Magenproblemen. Bekam zur Begrüßung den Ellbogen von Schmelzer ab. Wirkte nicht beeinträchtigt, marschierte nach vorne wie hinten mit voller Power. Bereitete das 2:0 von Lewandowski perfekt vor. Aber: Beim 1:3 zu zaghaft. NOTE 3 © imago

Niklas Süle: Durfte für Boateng in der Innenverteidigung ran, dessen muskuläre Probleme nicht in den Griff zu bekommen waren. Grätschte schnell und aufmerksam gegen Aubameyang. Bewies, dass er auch in diesen Spielen auf höchstem Niveau mithalten kann. NOTE 2 © Getty

Mats Hummels: Hatte Pause in Glasgow, daher ausgeruht für den deutschen Clásico. Der Abwehrchef mit absoluter Kopfballhoheit, überragender Interaktion bei BVB-Pässen in die Spitze. Stets wach und auf der Höhe. Totaler Souverän. NOTE 2 © Getty

David Alaba: Wiederbelebt unter Heynckes. Der Linksverteidiger forcierte das Tempo im Zusammenspiel mit Coman. Lenkte einen Kagawa-Schuss gerade noch so zur Ecke ab – Glück. Ansonsten eben auch läuferisch und in Sachen Einstellung verbessert. Erzielte per Flankenschuss das 3:0 (67.). Einer, den Heynckes hingejuppt hat. Musste angeschlagen raus (74.). NOTE 2 © Getty

Javi Martinez: "Zweikampfstark, erstklassiger Kopfball, sehr laufstark. Und er kann auch Fußball spielen." Sagt Heynckes über seinen Schlüsselspieler, den Sechser. Stimmt ja alles. Doch diesmal agierte der Baske auch mit Ballverlusten, die zu Kontern führten. Sah Gelb, ging dann raus (81.). NOTE 3 © Getty

James Rodriguez: Überraschend drin und sehr offensiv im halbrechten Mittelfeld. Perfekte Ballannahme und Vorbereitung zu Robben, der zum 1:0 vollendete. Spielte seinen Part ruhig und geschickt, bekam zwischendrin ordentlich auf die Socken. Zum eigenen Treffer fehlte ihm bei Lewandowskis 3:0 eine Zentimeterchen. NOTE 2 © Getty

Thiago: Dank der Celtic-Pause mit vollem Tank. Bereitete mit seinem Chip-Ball auf James das 1:0 vor. Ordnete und sortierte das Mittelfeld beinahe mit allen Freiheiten. Lupfte die Kugel über die Gegner als wäre das alles ein großer Spaß. Großer Auftritt des Spaniers. NOTE 1 © Getty

Arjen Robben: Ein sehenswerter und historischer Treffer, sein Schlenzer zum 1:0 (17.). Hat mit seinem 93. Treffer Giovane Elber als besten ausländischen Torschütze in Bayerns Liga-Historie übertrumpft. Danach wie aufgedreht, der Kapitän. Lieferte die Vorlage zum 2:0. Und vieles mehr, unaufhaltsam. NOTE 1 © Getty

Kingsley Coman: Von einer Knieprellung beeinträchtigt? Na ja, nicht wirklich. „Er wird noch besser werden“, glaubt Heynckes. Der Linksaußen mit vielen Tempodribblings, allerdings nicht so durchsetzungsfähig wie Robben auf der anderen Seite. NOTE 3 © Getty

Robert Lewandowski: Der Mittelstürmer an alter Ballerstätte mit vollem Körpereinsatz: Austeilen und einstecken. Fehlte zuletzt eineinhalb Partien angeschlagen – die Pause tat gut. Kein besonders guter Schuss völlig frei vor Bürki, der den Ball drüberlenkt (30.). Sein Hackenversuch wird von Weigl zum 2:0 abgefälscht - glücklich. Sein Liga-Treffer Nummer 162 - wie Boss Karl-Heinz Rummenigge. Am 3:0 beteiligt, aber wohl nicht mehr mit der Fußspitze dran. NOTE 2 © Getty

Rafinha: Kam für den verletzt ausgewechselten Alaba in der 74. Minute. Ging auf dessen Linksverteidiger-Position, sicherte gegen Yarmolenko ab, doch das Spiel war längst entschieden. NOTE 3 © imago

Sebastian Rudy: Ersetzte nach 81 Minuten Martínez im defensiven Mittelfeld. Durfte dabei sein, als das Spiel austrudelte. Man hatte ihn von Beginn an erwartet. OHNE NOTE © imago