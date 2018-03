FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Borussia Dortmund

Die Bayern überrannten Borussia Dortmund und das obwohl schon vor Anpfiff der Partie die Luft für sie etwas raus war. Durch das 2:0 der Schalker gegen Freiburg konnten die Bald-Meister an diesem Spieltag nicht mehr Champion 2018 werden. Egal. Die Dortmunder bekamen auch so ihre Lektion in München. Endstand 6:0. Die 5:0-Pausenführung dokumentierte den gestrigen Klassenunterschied, damit stellten die Bayern einen Vereinsrekord ein: Ein 5:0 nach 45 Minuten hatte auch am 13. März 1984 gegen Offenbach und am 30. März 2013 gegen den HSV – natürlich – gegeben. In Halbzeit zwei verschonte man die Gäste, gewann nur 1:0.Mit einem Auswärtssieg kommenden Samstag beim FC Augsburg können die Bayern nun den Deckel draufmachen auf Titel Nummer 28.

Spieler des Spiels war Franck Ribéry. „Ich war sehr erfreut über die Trainingsleistungen der beiden. Arjen war ja verletzt, ist jetzt beschwerdefrei. Er hat wie ein 25-Jähriger trainiert“, lobte Trainer Jupp Heynckes seine Flügel-Oldies und erzählte über den 34-Jährigenamüsiert: „Franck musste man quasi einfangen, so lebendig und engagiert war er.“ So spielte er auch. Ein Tor erzielte er per elegantem Lupfer selbst, das 5:0, zuvor hatte er das 4:0 von Lewandowski vorbereitet. Nichts wünscht sich Ribéry mehr als: ein weiteres, wohl letztes Vertragsjahr in München. Der neue Trainer wird entscheiden. Ausgang offen.