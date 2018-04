FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel in Sevilla

Sven Ulreich: Beim Gegentor machtlos, keine Abwehrchance. Der Torhüter hielt ansonsten mit Füßen und Fäusten, was auf seinen Kasten kam. Note 3

Mats Hummels: Liebt Spiele in hitziger Atmosphäre. Behielt den Kopf oben, meist mit Übersicht. Ein paar Fehlpässe hatte er in seinem System beim Spielaufbau. Note 3

Jérôme Boateng: Räumte auf, gute Ausstrahlung, resolutes Zweikampfverhalten. Sehr wach und schnell, gab der Abwehr Halt. In Halbzeit zwei gleich mit dickem Ballverlust. Note 3

Javi Martinez: Mit Monster-Rettungsgrätsche kurz nach der Pause. Lief und ackerte auf der Sechserposition aber, was die Lunge hergab. Ist in der spanischen Nationalelf aktuell außen vor, spielte daher auf dem Präsentierteller. Machte beinahe volley das 2:0 (67.) Note 2

Arturo Vidal: Nach seiner ersten Grätsche lagen zwei Sevillaner am Boden. War heiß, gewann viele Bälle, wichtige Zweikämpfe. Guter Beginn, aber dann im Pech. Musste wegen einer Muskelverletzung nach 36 Minuten raus, hatte am Wochenende wegen einer Oberschenkelprellung gefehlt. Note 3

Thiago Alcantara: Heynckes ließ James für ihn draußen. Risiko? Der Spanier bemühte sich um Ordnung plus Kreativität. Erst aus guter Position kam nur ein Schüsschen heraus (26.), dann das 2:1 per Kopfballaufsetzer. Top! Note 2

